النتائج المباشرة
الدوري الإنجليزي الممتاز

مورينيو يُنهي صمته حول عرض بنفيكا والعودة للتدريب

التعليقات()
Getty Images
المدرب البرتغالي ارتبط في الفترة الأخيرة بالعودة للتدريب مرة أخرى من بوابة ناديه السابق

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

أكد جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد، أنه لا يخطط للعودة مرة أخرى لعالم التدريب في الفترة القادمة.

مورينيو أنهى مسيرته مع يونايتد الشهر الماضي، بعد قرار النادي الإنجليزي بإقالته وتعيين أولي سولشار بدلاً منه.

بيبي: ريال مدريد مقبرة المدافعين

اختيارات المحررين

بعض التكهنات أثيرت حول المدرب البرتغالي، بعدما أكدت شبكة "سكاي سبورتس" تلقيه عرضاً رسمياً للعودة إلى بنفيكا.

وتحدث مورينيو للتليفزيون البرتغالي قائلاً:"لم أتورط يوماً ما في أي أخبار بالتأكيد أو النفي لأي عروض".

وأضاف:"لا أفضل الزج بإسمي في مثل هذه القصص التي تقوم بتغذية وسائل الإعلام".

وتابع:"احترامي لبنفيكا ورئيس النادي العظيم يجبرني على تأكيد عدم وجود أي عروض منهم".

برشلونة يحسم صفقة دي يونج والإعلان الرسمي قريبًا

واستكمل:"لا توجد لدي أي نية للعمل في البرتغال بالوقت الحالي، أفضل شيء لجماهير بنفيكا الآن هو مساندة المدرب الحالي".

جدير بالذكر أن ريال مدريد يعتبر أيضاً ضمن الوجهات المحتملة لمورينيو، نظراً للمستوى السيء للفريق تحت قيادة الأرجنتيني سانتياجو سولاري.

الموضوع التالي:
رسميًا - النصر يعلن تعاقده مع البرتغالي روي فيتوريا
الموضوع التالي:
تشافي يستعد لنيل رخصة التدريب وقد يكون مدرب برشلونة بالموسم المقبل
الموضوع التالي:
علي مبخوت: نتعامل مع المباريات بالقطعة ولم نتأهل حتى الآن
الموضوع التالي:
نجم وست هام المطلوب في سيتي: الرحيل سيكون قلة احترام
الموضوع التالي:
إقالة بيرند شتانغة مدرب المنتخب السوري
إغلاق