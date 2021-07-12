مورينيو يعود لمهاجمة شاو: لماذا لم يسدد ركلة جزاء؟

مورينيو يلقي اللوم على ضحيته المفضلة

انتقد البرتغالي، جوزيه مورينيو نجوم منتخب إنجلترا عقب خسارة نهائي كأس الأمم الأوروبية "يورو" 2020 أمام إيطاليا بركلات الترجيح.

وشهدت ركلات الترجيح غياب مجموعة من الأسماء الرئيسية في المنتخب الإنجليزي، مثل رحيم سترلينج ولوك شاو صاحب هدف إنجلترا الوحيد في اللقاء، وفي المقابل تم الاعتماد على أسماء شابة كجادون سانشو وبوكايو ساكا وماركوس راشفورد والثلاثة أهدروا.

ماذا قال جوزيه مورينيو؟

وقال مورينيو في تصريحات نقلها موقع "توك سبورت" البريطاني: "بالنسبة لساكا، أن يحمل طفل مصير بلد كامل على كاهله أمر زائد عن الحد".

وواصل: في أحيان كثيرة اللاعبون الذي يتوجب أن يتصدوا لركلات الترجيح يهربون من المسؤولية، أين كان رحيم سترلينج وجون ستونز ولوك شاو؟".

وتابع: "لكني لا أعرف ما إذا كان علي أن أطرح هذا السؤال على جاريث أم لا، لكن لا أعتقد أنه سيقول على الإطلاق أن لاعب ما هرب أو كانوا غير مستعدين".

ماذا قال جاريث ساوثجيت بعد المباراة؟

تحمل مدرب إنجلترا المسؤولية الكاملة، وقال للصحفيين: "فيما يتعلق بركلات الجزاء، هذه كانت خطتي. إنها مسؤوليتي تمامًا".

وأضاف: "لقد قررت تنفيذ ركلات الجزاء بناءً على ما فعلوه في التدريبات، إنها ليست خطأ أحد بمفرده، لقد فزنا معًا كفريق وعلينا تحمل الهزيمة كفريق أيضًا".

وأنهى: "نشعر بخيبة أمل كبيرة، لكن علينا ألا نهدر حق اللاعبين، لقد قدموا كل ما في وسعهم."

ويذكر أن ثلاثي المنتخب الإنجليزي، ماركوس راشفورد وجادون سانشو وبوياكو ساكا، قد تعرضوا لإساءة عنصرية على مواقع التواصل، بعد فشلهم في تسديد ركلات الترجيح أمام الطليان.

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