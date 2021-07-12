أسطورة مانشستر يونايتد يلوم جريليش على الهزيمة واللاعب يرد بقوة
انتقد روي كين، أسطورة مانشستر يونايتد نجوم فريق المنتخب الإنجليزي بعد خسارة لقب اليورو لحساب المنتخب الإيطالي، على ملعب ويمبلي بالعاصمة لندن.
بات كأس البطولة عصيًا على "الأسود الثلاثة" الذين لم يتوجوا به ولا مرة في تاريخهم وخسروا النهائي بركلات الترجيح، بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.
ماذا قال روي كين عن كبار المنتخب الإنجليزي؟
قال كين لقناة ITV بعد نهائي اليورو منتقدًا جاك جريليش ورحيم ستيرلينج لعدم تنفيذ الركلة الأخيرة: "إذا كنت ستيرلينج أو جريليش، فلا يجب عليك الجلوس ومشاهدة فتى صغير (ساكا) يُسدد ركلة الجزاء بدلاً عنك".
وأضاف: "ربما كان جاريث يعتقد أنه سيكون هناك ركلة سادسة أو سابعة، رغم ذلك لا يمكنك الجلوس والمشاهدة".
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وأنهي: "عليك أن تذهب إلى هذا الطفل الصغير وتقول إنني سأسجل بدلًا منك".
كيف رد جريليش على تصريحات روي كين؟
خلال تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" رد جريليش وقال: "لقد قلت أنني أريد تسديد ركلة جزاء، المدرب اتخذ العديد من القرارات الصحيحة في البطولة، و قد فعل نفس الأمر في النهائي".
وأكمل صاحب الـ25 عامًا: "لكن لا أريد أن يقول الناس أنني لم أرغب في تسديد ركلة جزاء بينما قلت أنني أريد أن أسدد".
يذكر أن جاريث ساوثجيت أحضر الثنائي المهاجم ماركوس راشفورد وجادون سانشو إلى أرض الملعب فقط بهدف تنفيذ الركلات الترجيحية، لكن كلا الزملاء الجدد لمانشستر يونايتد فشلوا في التسجيل.
وبينما كانت إنجلترا تحتاج للتهديف من هذه الركلة لتمديد ركلات الترجيح لكن الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما أنقذ ركلة ساكا (19عامًا) لتنتزع إيطاليا لقبها الثاني لكأس أمم أوروبا تحت أنظار الإنجليز في لندن.
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