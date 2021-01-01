مورينيو يظهر من المرشحين لتدريب سلتيك

المدرب البرتغالي لن يغيب عن التدريب كثيرًا

دخل جوزيه مورينيو مدرب توتنهام، في سباق الانتقال إلى تدريب نادي سلتيك الاسكتلندي، بعد رحيله عن النادي الإنجليزي.

مورينيو رحل عن توتنهام هذا الأسبوع، بسبب اهتزاز النتائج على مستوى الدوري الإنجليزي والخروج من بطولة الدوري الأوروبي.

ومن جانبه أصر البرتغالي بعد هذا القرار، أنه على استعداد تام للعودة إلى التدريب في أقرب فرصة ممكنة.

وقال مورينيو إنه لا يحتاج إلى إعادة شحن بطارياته وأنه مستعد للقفز مباشرة مرة أخرى إلى وظيفة جديدة.

صحيفة "ذا صن" البريطانية، أكدت أن عدم وجود أي مدرب دائم لسلتيك حتى نهاية هذا الموسم، يجعل مورينيو ضمن أقرب المرشحين لقيادة الفريق.

وينافسه على هذا المنصب إيدي هاو مدرب بورنموث السابق، حيث كان الإنجليزي هو المفضل لتولي هذا المنصب قبل إقالة مورينيو.

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ومن غير الواضح حتى الآن إمكانية قبول مورينيو هذه الوظيفة، أو الانتظار لفريق آخر، مع وجود إمكانية لعودته كمحلل مرة أخرى.

يذكر أن جون كيندي يحمل حاليًا كمدرب مؤقت لسلتيك بعد بعد رحيل نيل لينون بسبب هبوط مستواى الفريق بشكل كبير هذا الموسم.