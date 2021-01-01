مورينيو يرد على انتقادات بوجبا: لست مهتمًا على الإطلاق

الحرب تشتعل؟

رد جوزيه مورينيو، المدير الفني لتوتنهام، على هجوم بول بوجبا عليه، بتأكيده على أنه "لا يكترث كثيرًا" لما يقوله نجم مانشستر يونايتد.

بوجبا خرج في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس وقال أن مورينيو أقام عداوات مع اللاعبين على عكس أولي جونار سولشاير، مما كان سببًا في رفضه من قبل غرفة خلع الملابس.

هذه التصريحات استدعت أن يُسأل السبيشال وان بعد مباراة فريقه مع إيفرتون حولها، ليرد بطريقته المعتادة.

مورينيو رد باختصار وبصورة مقتضبة ولكنها حاسمة بقوله "أود أن أقول أنني لا أهتم كثيرًا بما يقوله، لم أكن أهتم بما يقال ولست مهتمًا على الإطلاق".

وكان توتنهام قد تعثر مرة أخرى في الدوري الإنجليزي بالتعادل مع إيفرتون في جوديسون بارك بهدفين لكل فريق في افتتاح الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

مستقبل الاستثنائي في العاصمة اللندنية لا يزال غامضًا بوجوده في المركز السابع بفارق 5 نقاط عن وست هام الرابع، وبعد الخروج من ربع نهائي الدوري الأوروبي.

الجدير بالذكر أن مورينيو سيخوض نهائي كأس كاراباو مع السبيرز أمام مانشستر سيتي في وقت لاحق هذا الشهر بملعب ويمبلي.