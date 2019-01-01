مورينيو يطلب من آل الشيخ دعم بيدرو في ألميريا

جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد يدعم بيدرو إيمانويل مدرب ألميريا الإسباني ولاعبه السابق في بورتو.

فيسبوك تويتر علي رفعت

دفاع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد عن مواطنه بيدرو إيمانويل المدير الفني لألميريا ولاعبه السابق في فريق بورتو.

جاء هذا في تصريحات له خلال جلسة مع تركي آل الشيخ الرئيس السابق للاتحاد العربي لكرة القدم وأكد خلالها أن الفريق سيتحسن في الفترة المقبلة.

وقال آل الشيخ: "سعيد بمقابلتك يا سبيشيال وان وبكونك متواجد هنا وسعادتي مكتملة بفوز الهلال، ومن أحلامي أن يكون لدينا شخصًا مثلك هنا ليدرب في السعودية".

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وأضاف: "أتمنى لو لديك رسالة لبيدرو - المدير الفني لألميريا وهو النادي الذي يستثمر فيه آل الشيخ حاليًا في إسبانيا - لقد خسر آخر مباراة".

ورد مورينيو: "هو مدير فني رائع وعليك دومًا أن تقدم له الدعم، لم أتحدث معه منذ فترة بعيدة لكنه في قلبي مثل أي لاعب قدم الكثير بالنسبة لي".

وأكمل مدافعًا عنه: "هو يملك شخصية مذهلة وأعتقد أن الأمور ستتحسن مع ألميريا خلال الفترة المقبلة من الموسم".

جدير بالذكر أن ألميريا يحتل في الوقت الحالي المركز الثاني في جدول ترتيب دوري الدرجة الثانية الإسباني برصيد ١٧ نقطة.