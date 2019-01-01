تركي آل الشيخ يدعم الخطيب ضد رئيس الزمالك: ما حدث عيب وحرام

التجاوزات الأخلاقية من قبل رئيس القلعة البيضاء، تُجبر مالك بيراميدز السابق على الوقوف بجوار بيبو

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

وقف تركي آل الشيخ؛ مالك نادي بيراميدز ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم السابق، داعمًا لمحمود الخطيب؛ رئيس الأهلي المصري، لأول مرة بعد فترة خلافات طويلة بينهما.

موقف مالك بيراميدز السابق مع بيبو يأتي بعد هجوم رئيس الزمالك عليه بشكل مبالغ فيه، عبر برنامج "الزمالك اليوم"، حتى وصل به الأمر للتجاوز الأخلاقي في حق أسرة رئيس القلعة الحمراء.

وكتب آل الشيخ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الكابتن الخطيب له وعليه .. ونتفق ونختلف .. لكنني لا أقبل أبدًا التطاول بألفاظ خارجة عليه أو التعرض لأسرته بما لا يليق".

وأضاف: "أدعمه وأسانده في تلك الحالة .. ونتفق أو نختلف حول الكرة، هذا شأن طبيعي، لكن التعرض لأهله عيب وحرام".

يذكر أن الأهلي أصدر بيانًا رسميًا لمطالبة مؤسسات الدولة بالوقوف ضد تجاوزات رئيس الزمالك، مؤكدًا أنه خاطب عشر جهات مسؤولة. (طالع التفاصيل)