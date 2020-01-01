مورينيو يشيد بـ"تلميذ جوارديولا" ويشكو كالعادة من النظام

تصريحات قوية من السبيشال وان..

أشاد جوزيه مورينيو، المدير الفني لتوتنهام، بغريمه ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال، معتبرًا أن المباراة بينهما كانت "تكتيكية أكثر من أي شيء آخر".

وتمكن السبيرز من خطف انتصار عصيب في ديربي لندن بهدفين مقابل هدف على ملعب توتنهام مساء الأحد، في مباراة كانت هامة في صراع المركز السابع المؤهل للدوري الأوروبي بينهما.

توتنهام بات يحتل المركز الثامن برصيد 52 نقطة وبفارق نقطتين عن شيفيلد السابع، أما آرسنال فتساوى مع بيرنلي برصيد 50 نقطة لكل منهما وتقل حظوظهما في اقتناص المركز الأوروبي بالنظر لتبقي جولتين على النهاية فقط.

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السبيشال وان بعد المباراة تحدث قائلًا "أعتقد أن المباراة كانت تكتيكية أكثر من أي شيء آخر. لكي نكون صادقين، أعتقد أن أرتيتا وجد طريقة لهم للعب بصورة جيدة".

كما أضاف "أوجد لهم طريقة أيضًا ليتطوروا، إنهم يتحسنون بصورة واضحة وشعرنا أن علينا التكيف مع طريقة لعبهم قليلًا، وأعتقد أننا قمنا بذلك بشكل جيد".

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وتابع "بالنظر إلى طريقة تعاملنا مع بيليرين وتيرني بتقدمهما الدائم للأمام، وحتى عند استحواذهم على الكرة في الشوط الأول والثاني، ظهرنا بصورة مرتاحة وجيدة في هذه المواقف".

"أيضًا لاعبا خط الوسط لدينا قاما بعمل عظيم ثم وجدنا فرصة وأظهرنا روحًا عظيمًا، ساعد هذا الأمر كثيرًا."

وبدأ الاستثنائي في شكاويه المعتادة، حيث قال "أعتقد أنه خلال المباراة لم يفكر أحد في ذلك، حتى أنا، ولكن آرسنال ارتاح أكثر منّا بـ48 ساعة، لذلك كان الأمر صعبًا، لكننا قاتلنا، هذه هي المعركة".

وأتم "حتى في الدقائق الأخيرة ونحن متقدمون بفارق هدف كانت الأمور تحت السيطرة، نحن سعداء لأننا جعلنا المشجعين سعداء، نحن سعداء لأننا لا نزال نقاتل للفوز بمركز الدوري الأوروبي".

الجدير بالذكر أن بعض التقارير من إنجلترا خرجت تتحدث عن أن إدارة السبيرز غاضبة من تذبذب النتائج والمستويات المتواضعة مع مورينيو، وأن ثمة تفكير في إعادة ماوريسيو بوتشيتينو لقيادة الدفة الفنية للنادي اللندني.