مورينيو يُشيد بروح توتنهام ويُثني على ديلي آلي

تصريحات ما بعد الانتصار..

أشاد جوزيه مورينيو، المدير الفني لتوتنهام، بالروح العالية لفريقه أمام برايتون، مُعتبرًا أن الفوز بالمباراة كان ضروريًا من أجل التعافي من آثار الهزيمة في ديربي لندن أمام تشيلسي في الجولة الماضية.

توتنهام دخل مباراة برايتون بصورة لم تكن جيدة ومُنيّت شباكه بالهدف الأول، لكن في الشوط الثاني اختلفت الأمور واستطاعت كتيبة السبيشال وان تأمين الثلاث نقاط عبر هدفي هاري كين وديلي آلي.

مورينيو تحدث إلى الصحافة بعد المباراة وقال "أنا سعيد للغاية بالشوط الثاني، لقد غيّرنا مجريات الأمور، لا أقول أن اللاعبين لم يكونوا جيدين ولكننا غيرنا رهاننا وهذا صنع تغيرًا في المباراة.".

"الشوط الأول لم يكن كارثيًا، كُنّا جيدين، ولكن من الصعب بعد الهزيمة أن تتحلى بالثقة في المباراة التالية، فبدأنا بشكل سيئ وفي الشوط الثاني وضع اللاعبون كل الجوانب السلبية جانبًا وقدموا مباراة كبيرة للغاية."

كين يكشف سر تألقه في فترة البوكسينج داي

"لا يمكننا أن نخسر مباراتين على التوالي، لقد أخبرت اللاعبين بضرورة التركيز وإعطاء كل ما لديهم من جهد وطاقة، أعتقد عندما تخسر مباراة فإن هذا مؤلم، تحتاج إلى التعافي سريعًا وهذا لم يكن الحال في بداية مباراة اليوم، الأمر كان صعبًا ولكن روح اللاعبين كانت عالية."

وعن برايتون قال "إنهم فريق كرة قدم جيد للغاية، لديهم عدد من اللاعبين العمالقة ولديهم القوة الكبيرة في الهواء بالتبعية، ولكنهم يريدون أن يلعبوا كرة قدم جيدة مما يجعل الأمر صعبًا للغاية على الخصوم وهذا أثر علينا.".

في الوقت نفسه فقد أخذ المدرب الاستثنائي في الإشادة بالمستويات التي يُقدمها ديلي آلي، فقال "هدف آخر وأداء جديد وجهد مذهل حقًا، معدل جهده وعمله لا يمكن تصديقه، التفاصيل البسيطة هي الأكثر أهمية مما قد ينظر إليه الناس، كان أدائه وموقفه وروحه القتالية في غاية القوة.".

وعن كريستيان إريكسن قال "أنا أعرف جيدًا ما هو مستقبله فهو كان صريحًا معي منذ اللحظة الأولى، ولكنني لست من سيعلن عن ذلك للإعلام.".

أما عن إيريك لاميلا والذي تواجد للمرة الأولى على دكة البدلاء اليوم بعد تعافيه من الإصابة "57 يوم من دون فريق، تدرب معنا مرتين فقط، لقد أتى لي وأخبرني أظن أنك قد تحتاج إليّ بسبب الإصابات، سأكون جاهزًا للعب 10-15 دقيقة إن اقتضى الأمر، إذا ما كُنّا في حاجة لهدف كنت سأدفع به، هذا النوع من الأفعال يلمسني حقًا.".

وأتم متحدثًا عن ندومبلي الذي خرج من القائمة "لا يمكنني أن أقول أنه مصاب، ما يمكن أن أقوله أنه أخبرني بالأمس أنه لا يشعر أنه جاهز للمشاركة غدًا، ليس بُناء على إصابة ولكن بُناء على خوف من تكرار الإصابة.".

الجدير بالذكر أن الفوز قد رفع رصيد السبيرز إلى النقطة رقم 29 وبفارق 3 نقاط عن تشيلسي، صاحب المركز الرابع، وحتى يخوض البلوز مباراته أمام ساوثامبتون لحساب نفس الجولة.