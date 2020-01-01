مورينيو يسخر من رونالدو في المقارنة مع كين

رد غريب من المدرب البرتغالي

واصل جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام، عروضه في المؤتمرات الصحفية، وهذه المرة يدخل في سجال مع اللاعب السابق بول ميرسون بسبب لاعبه هاري كين.

ميرسون كان قد تحدث عن معاناة لهاري كين في تسجيل الأهداف منذ وصول مورينيو لتولي تدريب توتنهام هذا الموسم، الأمر الذي لم يعجب المدير الفني كثيراً.

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واستغل مورينيو المؤتمر الصحفي لمباراة توتنهام مع وست هام لحساب البريميرليج ليرد، وذلك بسرد السجل التهديفي لأبرز المهاجمين الذين لعبوا معه في مسيرته.

وذكر البرتغالي ديدييه دروجبا، دييجو ميليتو، كريم بنزيما، وزلاتان إبراهيموفيتش، والذي وصفه باللاعب الطويل، وأيضاً كريستيانو رونالدو، والذي لم يسميه وعرفه بأنه لاعب يوفنتوس الحالي.

المدير الفني قال إنه يحترم ميرسون ولذا سيحاول أن يكون صادقاً ومحترماً في رده لأنه لن يتقبل رداً غير محترماً، مشيراً إلى أن هاري كين عاد من إصابة طويلة لمدة ستة أشهر.

وقارن مدرب تشيلسي السابق بين مستوى كين وأنتوني مارسيال في لقاء توتنهام ومانشستر يونايتد الأخير، وقال إن الحكم على مستواه يجب أن يكون عندما يستعيد الأخير مستواه من الإصابة.

توتنهام يحتل حالياً المرتبة الثامنة على سلم ترتيب البريميرليج بعد مرور 30 جولة، ويفصله تسع نقاط عن تشيلسي صاحب المرتبة الرابعة.