مورينيو ساخرًا من أرتيتا: مدرب لم يخسر أي مباراة في تاريخه

ما هو موقف مورينيو من تعيين أرتيتا مدربًا لأرسنال؟

سخر جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي توتنهام، من قرار أرسنال بالتعاقد مع ميكيل أرتيتا لتدريب الفريق خلفًا لأوناي إيمري.

أرسنال أعلن مساء أمس، الجمعة، تولي أرتيتا تدريب الفريق بعد رحيله عن مانشستر سيتي مساعدًا لبيب جوارديولا.

وقال مورينيو في تصريحات صحفية: "النقطة الوحيدة التي أجدها في هذا الخبر وأراها مضحكة أنّ في الماضي كانت الأندية تختار المدربين أصحاب الانتصارات الكثيرة ولكن الآن يختارون مدرب لم يحقق أي هزيمة في مسيرته".

وتابع: "كارلو أنشيلوتي لديه 3 بطولات دوري أبطال أوربا وحقق الدوري في إيطاليا وفرنسا وانجلترا وفاز بالكؤوس المحلية في هذه الدول أيضًا ولكنّه خسر كم مباراة؟ 200 لقاء؟".

وواصل: "لقد خسرت بين 150 إلى 180 مباراة وأعتقد كارلو أقدم مني ولكن الآن فهمت الأمر، إنّها لا تتعلق بالانتصارات ولكن بمدربين دون أي هزيمة على الإطلاق".

سبيشال وان لم يتوقف عن السخرية من تعيين ميكيل ليسترسل: "السبب الوحيد الذي يجعلني أتفهم القرار هو أن الإدارة قرأت كل السير الذاتية أمامها وبحثت عن أقل شخص تحقيقًا للهزائم وتعاقدت معه، لا يوجد أي تفسير آخر".

وأردف: "لو لم تنتصر فمن الجيد أن تكون قريبًا من الفوز توتنهام كان قريبًا من تحقيق الدوري الإنجليزي وكذلك ليستر سيتي. نحن كنا قريبين من الفوز بدوري الأبطال ومن قبل كأس الرابطة حينما لعبت أمام السبيريز".

واختتم: "بالطبع نحاول أن نتخذ خطوة للأمام وليس من شيمتي أو الـ DNA الخاص بي أن أكون قريبًا فقط من الفوز. نحن نلعب لنفوز".

جدير بالذكر أنّ مورينيو كان أحد الأسماء المرشحة لخلافة أوناي إيمري في أرسنال ولكن المدرب فضّل التوقيع مع توتنهام.