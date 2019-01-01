مورينيو يستعد لاستلام وظيفته الجديدة قبل عطلة نوفمبر الدولية

هل يعود مورينيو لمجاله المفضل قبل دخول عامه الثاني بلا وظيفة؟

أكدت بعض الصحف البريطانية وكذلك الفرنسية، أن المدرب البرتغالي الشهير جوزيه مورينيو، قد يعود لعالم التدريب قبل ذهاب اللاعبين لعطلة نوفمبر الدولية، وذلك مع اقترابه من دخوله العام الأول بلا وظيفة منذ إقالته من تدريب مانشستر يونايتد في شتاء العام الماضي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ميرور" نقلاً عن موقع " Le10Sport" الفرنسي، فإن إدارة نادي آرسنال ستعجل بالاهتمام بالسبيشال وان، حال فشل المدرب الإسباني أوناي إيمري في التغلب على ليستر سيتي في صدام الجولة الثانية عشر للبريميرليج، المقرر له يوم السبت المقبل على ملعب "كينج باور".

ويكافح مدرب باريس سان جيرمان السابق، لإنقاذ وظيفته في الجزء الأحمر من شمال لندن، بعد سلسلة النتائج السلبية الأخيرة، والتي وصلت لحد فشل المدفعجية في تحقيق ولو انتصار يتيم منذ الفوز على بورنموث بهدف نظيف في الأسبوع الأول من الشهر الماضي.

وقال المدير الفرنسي، إنه في حال واصل الفريق اللندني مسلسل نتائجه وعروضه المخيبة لآمال جماهيره في زيارته المرتقبة لثالث البريميرليج، فلن تتردد الإدارة في الاتصال بغريم الأمس القريب جوزيه مورينيو، على أمل أن ينقذ آرسنال من براثن الضياع.

ولفت نفس المصدر، إلى أن العقبة الوحيدة التي قد تعيق وصول مورينيو لسُدّة الحكم في ملعب "الإمارات"، علاقته المعقدة جدًا بجمهور النادي، والتي بلغت ذروتها عقب خسارة مانشستر يونايتد أمام آرسنال بهدفين نظيفين عام 2017، وآنذاك تهكم على المشجعين بتصريحات على طريقته الخاصة.

وقال "أنا سعيد من أجلهم، إنها المرة الأولى التي أغادر فيها ملعبهم وهم سعداء، كلما كنت أغادر هايبوري كانوا يبكون، وكنت أغادر الإمارات وهو يبكون ويمشون في الشوارع برؤوس منخفضة، لكن اليوم يغادرون وهم يلوحون بالأوشحة".

وفي الختام، أوضح التقرير أنه في حال تغير موقف آرسنال تجاه أقوى المرشحين لخلافة أوناي إيمري، فسوف تتجه الأنظار إلى أسطورة النادي في العصر الذهبي باتريك فييرا ويليه في الترتيب مساعد جوزيه مورينيو مواطنه مايكل آرتيتا ثم الإيطالي ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس السابق.