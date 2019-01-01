جيجز يُفسر .. لماذا ضم بيل لقائمة ويلز قبل تعافيه من الإصابة؟

هل يتعمد بيل الهروب من مباريات ريال مدريد؟

حاول المدير الفني للمنتخب الويلزي ريان جيجز، تفسير سبب ضم مواطنه جاريث بيل لقائمة معسكر نوفمبر، رغم غياب صاحب الـ30 عامًا عن المشاركة مع ريال مدريد منذ إصابته الأخيرة التي ألمت به مع منتخب الغال أمام كرواتيا في التصفيات المؤهلة ليورو 2020.

وتفاجأ عشاق النادي الملكي صباح اليوم الثلاثاء، بإدراج اسم المنبوذ الويلزي ضمن قائمة منتخب بلاده الذي يستعد لمواجهة أذربيجان والمجر في ختام مشوار التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية.

وفي هذا الصدد قال أسطورة مانشستر يونايتد للصحفيين "ما أعرفه أن بيل تعرض لإصابة بسيطة أمام كرواتيا، لم تكن إصابة خطيرة، لكن مع حدوث تّحول طفيف أصبح ذلك مصدر قلق".

وبشكل غير مباشر، أشار إلى أن الاستدعاء جاء بطلب من صاحب الشأن البعيد عن المشاركة مع ناديه الملكي، بقوله "كنت على اتصال دائم به، وهو يشعر أنه سيكون لائقًا للمباراتين، وهذا سيتوقف على حالته ومدى استجابته للعلاج هذا الأسبوع".

وتأتي تصريحات جيجز في الوقت الذي تزعم فيه العديد من الصحف الإسبانية، خصوصًا الكاتلونية، أن بيل كان يتعمد الهروب من مباريات الفريق في الأسابيع الماضية، لانشغاله بملف رحيله عن "سانتياجو بيرنابيو" مع فتح نافذة انتقالات اللاعبين الشتوية، وذلك بعد سفره المفاجئ إلى لندن الأسبوع الماضي، وقيل إنه سافر لحضور اجتماع وكيله مع مسؤولي نادي شانغهاي شينهوا الصيني.