مورينيو يرسل هدية إلى ليفربول

هل ينتقل نجم توتنهام إلى ليفربول في الصيف؟

كشفت عدة مصادر صحفية إنجليزية أن ليفربول يراقب وضعية تانجوي ندومبيلي متوسط ميدان توتنهام من أجل التعاقد معه في الميركاتو المقبل.

وتعد وضعية اللاعب الفرنسي غير مستقرة مع السبيرز خلال الفترة الأخيرة، وتحديدًا منذ تولي البرتغالي جوزيه مورينيو مهمة المدير الفني للفريق.

وكانت هناك العديد من التصريحات من قبل مورينيو توضح عدم اقتناعه بما يقدمه ندومبيلي من عمل في التدريبات والمباريات التي خاضها.

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وحول ذلك، يبدو أن النجم الفرنسي قاب قوسين أو أدنى في الوقت الحالي من الرحيل عن صفوف السبيرز خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وحسب المصادر، فإن ليفربول يتابع هذه الوضعية عن كثب ويضع على سقف أولوياته التعاقد مع ندومبيلي في حال تمكن من ذلك.

ويرى المدير الفني لليفربول يورجن كلوب أن هذا العنصر هو اللاعب الأكثر ملائمة ليحل محل جيمس ميلنر الذي بات قريبًا من إنهاء مسيرته.

وكان ليفربول يود التعاقد مع ندومبيلي منذ أن كان لاعبًا في صفوف أولمبيك ليون الفرنسي ولكن الصفقة تعطلت في ذلك الوقت وذهب الريدز نحو نابي كيتا في النهاية.

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يذكر أن ليفربول مشغول في الوقت الحالي بمسألة استكمال الدوري الإنجليزي الممتاز من أجل الاحتفال بلقبه المؤجل بسبب فيروس كورونا.