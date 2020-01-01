مورينيو يتصل بنجم باريس سان جيرمان ليقنعه بتوتنهام

هل تحدث الصفقة؟

ادّعت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن اتصالًا هاتفيًا قد جمع بين جوزيه مورينيو، المدير الفني لتوتنهام، وتوماس مونييه، لاعب باريس سان جيرمان، حاول فيه المدرب البرتغالي إقناع اللاعب بالانضمام إلى السبيرز في الميركاتو الصيفي المقبل.

ومن المقرر أن ينتهي عقد مونييه مع البي آس جي بنهاية هذا الموسم مع عدم وجود نية للتجديد من الطرفين، ليصبح لديه الحق في الانضمام حيثما شاء مجانًا في الصيف، مما جعله هدفًا للعديد من الأندية الأوروبية الكبيرة.

آرسنال كان أكثر المهتمين بخدمات مونييه، كما برزت شائعات عن أن المفاوضات وصلت إلى مراحل متقدمة بينه وبين إدارة بوروسيا دورتموند، بيد أن بعد فيروس كورونا يبدو أن كثير من التغييرات سوف تحدث في مستقبل الدولي البلجيكي.

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صحيفة ليكيب أكدت على أن مورينيو اتصل بصاحب الـ28 عامًا وأبلغه بأنه يريده في توتنهام، واستقبل مونييه هذا الأمر بسرور وترك الباب مفتوحًا لهذه الخطوة الهامة في مسيرته الكروية.

لكن يظل السبيشال وان في حاجة إلى إقناع دانييل ليفي، رئيس توتنهام، بقيمة مونييه من أجل إتمام الصفقة، حيث يظل الرئيس يُفضِّل التعاقد مع لاعبين شباب يمكنه الاستثمار فيهم على المدى الطويل.

ويُعاني النادي اللندني بوضوح في مركز الظهير الأيمن، فلا يتواجد سوى سيرجي أوريير الذي يُقدم عطاءات متواضعة للغاية هذا الموسم، وهو ما يُعزز فرص مونييه في ضمان مكانة أساسية في السبيرز إن وقع لتوتنهام.

الجدير بالذكر أن موعد انطلاق سوق الانتقالات الصيفية وانضمام اللاعبين إلى أنديتهم الجديدة لا يزال مجهولًا بعد تفشي فيروس كورونا وقرار إكمال الموسم الكروي في شهور الانتقالات الصيفية.