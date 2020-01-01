مورينيو يتجاهل مانشستر يونايتد في صراع مراكز دوري الأبطال

يبدو أن "سبيشال وان" لن ينسى ما حدث معه في ديسمبر 2018

تعمد مدرب توتنهام جوزيه مورينيو، دس السم في العسل، في حديثه عن الفرق المنافسة على المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

وتجاهل "سبيشال وان" اسم ناديه السابق مانشستر يونايتد، بعدم ذكره ضمن الأندية المنافسة أو المرشحة لإنهاء الموسم في المركزين الثالث والرابع.

والمثير للدهشة، أنه أقحم آرسنال ضمن قائمة المنافسين، رغم أنه يقبع في منتصف الجدول، عكس يونايتد، الذي يحتل المركز الثامن، على بعد ست نقاط من صاحب المركز الرابع.

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وقال المدرب البرتغالي لشبكة "سكاي سبورتس" : "ولفرهامبتون وشيفيلد يونايتد يقاتلان من أجل المركز الأربعة الأولى، يمكن لبعض المدربين أن يقولوا غير ذلك، وأنا أفهم ذلك، لكن الحقيقة أنهم وصلوا لهذه المراكز المتقدمة بسبب قوتهم وجودتهم".

وأضاف "يعتقد الجميع أن كلا الناديين سعداء بالتواجد في هذه المراكز، لكنهم ليسوا كذلك. إذ اشترى فريق الذئاب لاعبًا مهمًا (دانييل بودينس مقابل 17 مليون إسترليني) لتطوير مستواهم، وأيضًا شيفيلد وقع مع ساند بيرج مقابل 22 مليون، ومثل هذه الأندية حطمت سجلها في السوق بهدف التطوير".

وتابع "لذلك.. الأمر لا يتعلق بتوتنهام، آرسنال، تشيلسي وإيفرتون، بل أيضًا بالناديين الرائعين الآخرين"، دون أن يذكر اسم مانشستر يونايتد ضمن هؤلاء.

والمعروف أن مورينيو أقيل من تدريب مانشستر يونايتد في أواخر 2018، بعد سلسلة من النتائج المخيبة لآمال الجماهير على مستوى البريميرليج، ليتسلم منه أولي جونار سولشاير القيادة الفنية منذ ذلك الحين وحتى هذه اللحظة.