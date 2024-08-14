"لن نصل للنهائي أبدًا".. مورينيو يتحدث عن ورطة جديدة بعد الخروج المبكر من دوري الأبطال!

ماذا قال المدرب البرتغالي؟

تحدث جوزيه مورينيو، المدير الفني لفنربخشة التركي، عن توديع فريقه مسابقة دوري أبطال أوروبا، بعد بعد فشله في عبور مرحلة التصفيات بدوري الأبطال، عقب خسارته أمام ليل الفرنسي في مجموع المباراتين.

وفاز ليل (2-1) ذهابًا، وعاد فنربخشة ليعادل النتيجة في الإياب بعد نهاية الوقت الأصلي (1-0)، ليلجأ الفريقان إلى شوطين إضافيين، تمكن ليل في الدقيقة 118 من تسجيل هدف التقدم القاتل عبر جوناثان دايفيد من علامة الجزاء.

وقال مورينيو، في مؤتمر صحفي عقب المباراة: "خسرنا اقتصاديًا لأن دوري أبطال أوروبا يمثل دفعة مهمة للنادي، وفقدنا فرصة اللعب ضد أكبر الفرق في العالم، لكننا لن نفوز أبدًا بدوري الأبطال، لن نصل أبدًا إلى النهائي".

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وأضاف: "سنذهب إلى الدوري الأوروبي، ويمكننا القيام ببطولة رائعة، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فأنا في ورطة"، ملمحًا بتخوفه من التحكيم (ما حدث في نهائي روما وإشبيلية 2023).

وعن نظام الدوري الأوروبي الجديد، علق: "تلعب 8 مباريات، 4 منها على أرضك، و4 أخرى خارج ملعبك (ضد خصوم آخرين)، إنه أمر غريب، لكنه ما هو عليه. أعتقد أن المال يتخذ القرارات وعلينا أن نتكيف معه".