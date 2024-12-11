مورينيو: هذا اللاعب أفضل من يامال.. وأتمنى أن ينضم لريال مدريد

تصريح مثير من المدرب البرتغالي..

يستعد البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فنربخشه التركي لاستضافة أتلتيك بيلباو، مساء اليوم الأربعاء في إسطنبول، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدور الأول بمسابقة الدوري الأوروبي.

وأشاد مورينيو في مؤتمر صحفي قبل المباراة الصعبة، بالنجم الإسباني نيكو ويليامز، الذي من المتوقع أن يبدأ في التشكيل الأساسي لبيلباو.

وقال مورينيو: "نيكو فريد من نوعه، إنه رائع. خلال بطولة أوروبا (يورو 2024)، كان الناس يتحدثون كثيرًا عن لامين يامال، وهو بالطبع فتى رائع آخر، لكني شخصيًا أفضل نيكو".

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وأضاف: "إنه لاعب رائع، لا يمكنك أن تعتقد أن نادٍ تركي يمكنه التعاقد مع هذا الفتى، أتمنى أن ينتهي به المطاف في ريال مدريد".

يشار إلى أن نيكو ويليامز ارتبط بالانتقال إلى برشلونة في الصيف الماضي، لكن تعثرت المفاوضات في مراحلها الأخيرة، لذلك ستكون مفاجأة كبيرة إذا فكر ريال مدريد فجأة في ضمه.

ويحتل أتلتيك بيلباو المركز الثاني في الترتيب العام بالدوري الأوروبي برصيد 13 نقطة، بفارق الأهداف خلف لاتسيو (المتصدر)، بينما يأتي فنربخشه في المركز 15 برصيد 8 نقاط.