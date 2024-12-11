"حان الوقت لنرى إذا كنت جادًا أم لا".. مشجعو نادٍ إنجليزي يطالبون مورينيو بقيادة فريقهم

"ننتظر وصولك"

تلقى البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفنربخشه التركي، دعوة من مشجعي نادي ميلوول الإنجليزي، لقيادة الفريق في الموسم الحالي.

ويحتل ميلوول المركز 13 في جدول ترتيب الشامبيونشيب برصيد 25 نقطة، بعدما حقق 6 انتصارات و7 تعادلات و5 هزائم.

وكان مورينيو قد صرّح بأنه يرغب في العودة للعمل بإنجلترا، بعد تجاربه مع تشيلسي ومانشستر يونايتد وتوتنهام، إذ قال "دربت 4 فترات مختلفة في إنجلترا، وعائلتي تعيش في لندن، لندن هي المنزل، لذلك يجب أن أعود، إلا إذا لم يردني أحد، لكن دعني أوضح الأمر، خلال العامين المقبلين لن أغادر فنربخشه".

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وحين سُئل عن ناديه المفضل للعودة إلى إنجلترا، علق مازحًا: "ميلوول. أنا فقط أعبر الجسر من منزلي (في لندن) لأصل إلى مقر النادي".

ويبدو أن مشجعي ميلوول يرغبان بشدة في خدماته، حيث يبحث النادي عن مدرب جديد بعد استقالة نيل هاريس.

وقال أحد أنصار النادي الإنجليزي "جوزيه، ننتظر وصولك"، وعلق آخر: "أعتقد أن الوقت قد حان لنرى ما إذا كان مورينيو جادًا أم لا"، وكتب ثالث: "لقد قالها مورينيو. يجب عليه الآن أن يتقدم أو يبدو سخيفًا".