مورينيو: لم أهرب من المؤتمر الصحفي.. ومدرب جالطة سراي لم يحترمني!

ماذا قال البرتغالي؟

كشف جوزيه مورينيو مدرب فنربخشة، سبب غيابه عن المؤتمر الصحفي عقب الخسارة أمام جالطة سراي (3-1) في الدوري التركي.

وقال مورينيو في مؤتمر صحفي قبل مواجهة يونيون سان جيلواز في الدوري الأوروبي غدًا الخميس: "لم أتجنب أبدًا مؤتمرًا صحفيًا في مسيرتي التي استمرت 24 عامًا".

وأضاف: "لم أكن خائفًا من الصحفيين وأسئلتهم، المدرب الذي يلعب خارج أرضه يذهب أولًا، لكن هناك حدود! انتظرت 70 دقيقة وحتى بعد ذلك لم أستطع الذهاب، لأن مؤتمره الصحفي استمر".

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وواصل: "لا أستطيع الانتظار 70 أو 75 أو 80 دقيقة لمؤتمر صحفي، لم يكن له علاقة بالنتيجة، فقط بشيء صحيح أو غير صحيح".

وختم: "سيحدث الشيء نفسه في المباراة التالية، سأذهب إلى المقابلة السريعة مباشرة بعد المباراة، لأن هذا هو منطق المقابلات السريعة، ثم تنتظر 15 دقيقة أو نصف ساعة (للمؤتمر الصحفي)، لكن 70 دقيقة؟ هذا غير محترم! إذا شعر أي شخص بعدم الاحترام، فهو أنا".