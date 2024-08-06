مورينيو: لا أريد اختلاق الأعذار.. وأنسى أنني دربت هذا الفريق!

ماذا قال مدرب فنربخشة؟

وجه البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب فنربخشة التركي، سخرية إلى نادي توتنهام الإنجليزي، خلال حديثه عن مشاركة فريقه في الدور التمهيدي المؤهل لمجموعات دوري أبطال أوروبا.

وحال تمكن فنربخشة من تجاوز ليل الفرنسي في الجولة التأهيلية الثالثة، فإنه سيواجه "سلافيا براج أو رويال يونيون سان خيلويزي".

وتولى مورينيو قيادة فنربخشة في يونيو الماضي، بعدما ابتعد عن التدريب نحو 6 أشهر، منذ إقالته من روما الإيطالي في يناير 2024.

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وسُئل المدرب البرتغالي عن المشاركة مع فنربخشة في التصفيات المؤهلة لدوري الأبطال، فقال في مؤتمر صحفي: "هذه ليست المرة الأولى لي، بل هي المرة الثانية، أحيانًا أنسى توتنهام (شارك معهم في التصفيات)".

وأضاف: "هذه هي المرة الثانية التي يحدث فيها هذا لي، لكنها المرة الأولى التي أبدأ فيها الموسم في شهر صيفي عندما يكون هناك بطولة أوروبية وكأس العالم".

وواصل: "هذا يضاعف صعوبة مهمتنا، لأنك تلعب مباريات رسمية ويعود لاعبو بطولة أوروبا إلى الفريق في فترات مختلفة، أجرينا الآن 40 حصة تدريبية، وربما تمكنا من العمل كفريق كامل في 10 جلسات فقط، لكن هذا هو الوضع الذي نحن فيه".

وختم: "لا أحب اختلاق الأعذار، أفضل دائمًا التركيز على المباراة المقبلة، في بعض الأحيان يسألون ما هو دافعك للموسم، التواجد في دوري أبطال أوروبا أو الفوز بالدوري؟ أقول دائما حافزي هو المباراة التالية". ودرب مورينيو توتنهام لمدة 18 شهرًا قبل إقالته عشية نهائي كأس الرابطة ضد مانشستر سيتي في عام 2021، علمًا بأنه خاض 86 مباراة في جميع المسابقات، حقق خلالها 44 انتصارًا.