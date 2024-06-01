"عبقري ومبدع".. مورينيو يتغنى بنجمي ريال مدريد ويختار بين لونين وكورتوا!

ماذا قال المدرب البرتغالي؟

تغنى المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، بنجمي ريال مدريد توني كروس وجود بيلينجهام، قبل خوضهما نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بوروسيا دورتموند، مساء اليوم السبت، على ملعب ويمبلي في لندن.

وقال مورينيو أثناء تواجده في ملعب ويمبلي لتحليل المباراة لصالح قناة " TNT Sports": "توني كروس عبقري وغير طبيعي، بالنسبة لي هو الإبداع والأشياء الجميلة".

وأضاف: "يلعب من لمسة واحدة أو لمستين، يرى كل شيء مسبقًا (قبل الآخرين)، ودائمًا ما يتخذ القرارات الصحيحة، لا أصدق أنا هذه آخر مباراة سأشاهدها له مع الأندية".

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وتطرق بالحديث إلى بيلينجهام، قائلًا: "نسيت عمره! لا أستطيع أن أصدق أنه يبلغ من العمر 20 عامًا فقط، إنه أحد أفضل اللاعبين هذا الموسم في كرة القدم الأوروبية، لقد كان مذهلًا".

وردًا على سؤال حول الاختيار بين تيبو كورتوا وأندري لونين في حراسة مرمى ريال مدريد، علق: "سأختار الأفضل. المرة الوحيدة التي لم أفعل فيها ذلك، خسرت النهائي (أنشيلوتي اختار كورتوا أساسيًا)".