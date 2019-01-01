الخلافات تجعل مورينيو مرشحاً لتدريب فالنسيا

هل نرى مورينيو في الليجا الموسم المقبل؟

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوضحت تقارير إعلامية إسبانية أن البرتغالي جوزيه مورينيو مرشح لتدريب فالنسيا في حال استمرار الخلافات بين المدرب الحالي مارسيلينو ومجلس الإدارة.

الأوضاع في فالنسيا على صفيح ساخن بعد الخلافات بين المدير العام ماتيو أليماني والمالك بيتر ليم على سياسات إدارة النادي.

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وذكرت "سبورت" أن الساعات الماضية شهدت عدة اجتماعات بسبب رغبة ليم في التحكم بشكل أكبر في صفقات اللاعبين وتقليص صلاحيات أليماني.

التقرير تحدث عن أن أليماني قد يتقدم باستقالته، وقد يتبعه المدرب مارسيلينو بسبب العلاقة القوية بين الرجلين.

وأفادت الصحيفة أن ليم قد يعين مورينيو بسبب صداقته مع وكيله جورجي مينديش، خصوصاً في ظل حديث مورينيو عن رغبته بالعودة للتدريب.

وابتعد مورينيو عن الساحة التدريبية منذ رحيله عن مانشستر يونايتد منتصف الموسم الفائت.