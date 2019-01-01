مورينيو: هناك "شعلة" بداخلي تدفعني نحو العودة للتدريب

يحاول تحليل بعض الأمور خلال فترة أجازته

أبدى جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد، تحمسه الكبير للعودة مرة أخرى لمجال التدريب في المستقبل القريب.

البرتغالي رحل عن الشياطين الحمر في ديسمبر الماضي، ليظل بدون عمل قبل أيام قليلة من الموسم الجديد.

العديد من التكهنات أثيرت حول مصير مورينيو، كان آخرها الانتقال للعمل في الدوري الصيني.

وقال المدرب المخضرم عن خطوته القادمة:"إنها المرة الأولى التي أحصل فيها على الوقت الكافي للتفكير، أتواجد في مدينة سيتوبال في شهر يوليو للمرة الأولى من 20 سنة".

وأضاف:"أقوم الآن بتحليل بعض الأمور الخاصة بمستقبلي، ولكني مفعم بالطاقة والحيوية للعمل من جديد، ويجب الوصول لحل جيد يتناسب معي ومع جماهيري حول العالم".

وتابع:"أصدقائي أخبروني بالاستمتاع بوقتي وهذا ما أفعله، وفي نفس الوقت بداخلي شعلة نشاط حول الخطوة القادمة".

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واستكمل:"سأظل كما أنا منذ طفولتي حتى النهاية عندما أطلقوا علي إسم "زي"، ولكني لا أرى النهاية حتى الآن، فريقي القادم سيكون مجرد بداية".

يذكر أن مورينيو سبق وأن رفض محاولة ناديه السابق بنفيكا للحصول على خدماته.