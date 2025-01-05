مورينيو ينفجر غضبًا: الدوري التركي لا يُحسم بكرة القدم.. لماذا تخافون في هذا البلد؟

ماذا قال المدرب البرتغالي؟

بدا جوزيه مورينيو، المدير الفني لفنربخشه التركي غاضبًا للغاية بعد فوز فريقه على حساب هاتاي سبور (2-1) مساء اليوم الأحد بالدوري التركي.

وقال مورينيو، في تصريح عقب المباراة، نقلته صحيفة "سبورت" الإسبانية: "لو كنا نرتدي ألوانًا أخرى، لكان من الممكن أن يتبقى لدى الخصم 8 لاعبين، نحن نعرف الدوري السام الذي نلعب فيه".

وأضاف: "هم يعرفون كيف يلعبون ضدنا وكيف يلعبون ضد الخصم (في إشارة إلى جالطة سراي)، كان يجب أن يكون هناك 5 بطاقات حمراء في مباراة أيوب سبور وفي مباراة الليلة، هذا هو الوضع. لاعبونا ومنافسونا يعرفون ذلك. علينا المضي قدمًا".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعند سؤاله عن فارق النقاط مع جالطة سراي، كان المدرب البرتغالي شديد الانتقاد: "لماذا يُخفون الحقيقة؟ لماذا يخاف الناس في هذا البلد؟ لماذا تخافون؟ أعرف أنك صحفي، لكن لماذا تخاف؟ هل فارق النقاط يرجع إلى كرة القدم التي تُلعب؟ قل الحقيقة. لا تسألني!".

ويحتل فنربخشه حاليًا المركز الثاني في الدوري التركي الممتاز برصيد 39 نقطة، لكنه يبتعد بفارق 8 نقاط عن جالطة سراي، الذي لم يخسر أي مباراة في المسابقة حتى الآن.