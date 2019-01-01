مورينيو يلتقي زيدان في سويسرا

تعرف على سبب وجود مورينيو وزيدان في سويسرا

يلتقي جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد السابق، مع المدير الفني لريال مدريد، في مدينة نيون السويسرية يوم الاثنين المقبل 11 نوفمبر.

مورينيو كان مرشحًا للعودة إلى ريال مدريد في مارس الماضي قبل أن تتجه الإدارة للتعاقد مع زين الدين زيدان.

وسوف يتواجد مورينيو وزيدان في مؤتمر مدربين فرق النخبة في أوروبا وذلك لدراسة أحدث مستجدات اللعبة والأزمات التي تحتاج إلى حل من جانب الاتحاد الأوروبي وكذلك تقديم مقترحاتهم لتطوير قوانين اللعبة.

كما يتواجد يورجن كلوب، مدرب ليفربول، وماوريسيو ساري من يوفنتوس وبيب جوارديولا من مانشستر سيتي وكارلو أنشيلوتي من نابولي وتوماس توخيل من باريس سان جيرمان وإيريك تين هاج من أياكس وأوناي إيمري من أرسنال وأوليه جونار سولشاير من مانشستر يونايتد بالإضافة إلى سيرجيو كونسيساو من بورتو وباولو فونسيكا من روما ورودي جارسيا من أوليمبيك ليون.

كما سينضم لهم عدد من المدربين غير المرتبطين بأندية مثل مورينيو وماسيليميانو أليجري وميرتشا لوتشيسكو ويغيب مدرب برشلونة إيرنستو فالفيردي وكذلك دييجو سيميوني من أتلتيكو مدريد.

جدير بالذكر أنّ هذا الاجتماع يُقام بصورة سنوية ويجمع أبرز المدربين في أوروبا.