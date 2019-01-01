رسميًا.. ريال مدريد يعلن عودة زيدان

المدرب الفرنسي يعود لأحضان سانتياجو بيرنابيو

فيسبوك تويتر محمد عماد

أعلن نادي ريال مدريد رسميًا عودة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان لمنصب المدير الفني للفريق، بعد رحيله عن منصبه الصيف الماضي، وذلك بعد إقالة المدرب الأرجنتيني سانتياجو سولاري من منصبه.

ووجهت إدارة النادي الملكي الشكر لسولاري على ما قام به خلال الأشهر الماضية مع الفريق، وذلك بعد توليه إدارة الفريق في أكتوبر الماضي خلفًا للمدرب الإسباني جولين لوبيتيجي.

رجل رائع - رجل مخيب| بلد الوليد × ريال مدريد

ومن المقرر أن يمتد عقد زيدان الجديد حتى صيف عام 2022.

يذكر أن الفرنسي زين الدين زيدان كان قد قاد الميرنجي للتتويج بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية، قبل أن يقرر مغادرة منصبه بعد تتويجه الأخير بدوري الأبطال.

ويعيش ريال مدريد فترة عصيبة بعد خروجه من دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ عام 2010 على يد أياكس أمستردام، ووداعه لكأس ملك إسبانيا من نصف النهائي أمام برشلونة، والهزيمة من غريمه التقليدي أيضًا في الدوري واتساع فارق النقاط بينه وبين الصدارة.

كما أن سولاري كان قد دخل في صراعات مع لاعبين مثل إيسكو ونافاس ومارسيلو.