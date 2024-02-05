قرار روما دمّر مورينيو.. والدليل ما فعله في اليوم الأخير بغرفة الملابس!

جاء قرار إدارة روما بإقالة المدير الفني جوزيه مورينيو صادمًا للغاية للمدرب البرتغالي، الذي غادر غرفة تبديل الملابس بطريقة مؤلمة.

وكشفت صحيفة " Il Messaggero" الإيطالية، كواليس رحيل المدرب البرتغالي مقر تدريبات الجيالوروسي للمرة الأخيرة، بعد إقالته بسبب سوء النتائج.

وقالت الصحيفة إن "سبيشال وان" أعاد الخاتم الذي قدمه للاعبون له بمناسبة الفوز على فينورد في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي عام 2022، إذ وضع الهدية الصغيرة داخل غرفة ملابس قائد الفريق لورينزو بيليجريني.

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وأوضحت أن تصرف مورينيو يعد بمثابة هجوم مباشر على غرفة تبديل الملابس، التي يرى أنها أيدت على الفور اختيار دانييلي دي روسي خليفة له، وبالتالي نسيان العمل الذي تم إنجازه في المواسم الأخيرة.

وقاد مورينيو ذئاب روما لتحقيق إنجاز تاريخي، تمثل في التتويج بدوري المؤتمر الأوروبي (أول بطولة أوروبية في تاريخ النادي)، قبل أن يصل في الموسم التالي إلى نهائي الدوري الأوروبي، لكنه تلقى الخسارة بركلات الترجيح أمام إشبيلية.