مورينيو يختار ويليان لخلافة كين

تعرف على بديل كين المحتمل في السبيريز

قرر نادي توتنهام الإنجليزي إتمام التعاقد مع ويليان خوسيه، لاعب ريال سوسيداد، ليكون بديل هاري كين المصاب.

كين تعرض لإصابة تبعده عن الملاعب حتى أبريل المقبل ويحتاج السبيريز لضم مهاجم.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية إنّ جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي توتنهام، طلب التعاقد مع ويليان من ريال سوسيداد في ظل عدم حصول الأخير على دقائق لعب كافية وعدم مشاركته بصورة منتظمة.

وأوضحت الصحيفة أنّ سبيشال وان يرى مهاجم الفريق الباسكي هو اللاعب الأنسب لخلافة كين، إلا أنّه غير مستعد لدفع الشرط الجزائي المقدر بمبلغ 70 مليون يورو.

وتحاول إدارة السبيريز إتمام المفاوضات مع سوسيداد بشأن ويليان في ظل تبقي أيام قليلة على غلق سوق الانتقالات الشتوية.

جدير بالذكر أنّ صاحب الـ 28 عامًا جاء إلى إسبانيا من بوابة ريال مدريد ولعب للرديف وفي مباراة واحدة مع الفريق الأول قبل أن ينضم إلى ريال سرقسطة.

ويلعب ويليان في صفوف ريال سوسيداد منذ 2016 وقاد الفريق للفوز في عديد المباريات.