رسميًا | توتنهام بدون هاري كين حتى أبريل المقبل

سيخضع لعملية جراحية..

أعلن توتنهام عبر موقعه الرسمي، عن خضوع القائد هاري كين إلى عملية جراحية لإصلاح وتر تمزق من أوتار الركبة اليُسرى.

وكان كين قد أُصيب خلال مباراة السبيرز أمام ساوثامبتون الأسبوع الماضي، وقد أُعلن عن إصابته دون تحديد الإطار الزمني لعودته.

لكن بيان توتنهام اليوم كشف أن الدولي الإنجليزي سوف يعود إلى التدريبات مرة أخرى في أبريل المقبل، في صدمة كبيرة لكتيبة جوزيه مورينيو.

ولا يمتلك حاليًا الفريق اللندني مهاجمًا بديلًا لكين، مما جعل مورينيو يُجرب هيونج مين سون ولوكاس مورا في هذا المركز بمباراة ميلدسبره الأخيرة بكأس الاتحاد الإنجليزي.

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الغياب الطويل لكين من شأنه أن يتسبب في دخول السبيرز بقوة خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالي والتحصل على أحد المهاجمين ولو على سبيل الإعارة على الأقل بعد إعلان مورينيو أن فريقه ليس لديه البديل لكين وأن سون ومورا حلول مؤقتة.

هذه ليست الإصابة الوحيدة الطويلة في صفوف توتنهام، فأيضًا موسى سيسوكو أُصيب مؤخرًا وسيخضع لعملية جراحية وسيبتعد حتى أبريل هو الآخر.

الصحف الإنجليزية أشارت إلى أن دانيل ليفي سيتعاقد مع لاعب في منتصف الملعب خلفًا للدولي الفرنسي، ويبدو أن الأمر نفسه سيتكرر مع ارتباط اسم كريشتوف بيونتيك بتوتنهام في الأيام القليلة الماضية.