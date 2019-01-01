مورينيو: الناس لديهم أسباب كثيرة ليحبونني

تصريحات جديدة من السبيشال وان بعد الفوز على بورنموث..

اعتبر جوزيه مورينيو، المدير الفني لتوتنهام، أن مشجعي فريقه يتقبلونه كأفضل محترف ممكن للإدارة الفنية لفريقهم، مشيرًا في الوقت نفسه أن الناس لديهم الكثير من الأسباب ليحبونه على إثرها.

تأتي تصريحات مورينيو على خلفية الانتصار الذي حققه السبيرز أمام بورنموث بثلاثة أهداف لهدفين، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

المو في تصريحات للصحافة بعد المباراة قال "المشجعون يحبون النادي، أنا لا أقول أنهم يحبونني، ولكنهم يتقبلونني كأفضل محترف يريد أن يقدم شيئًا للنادي.".

"لدى الناس العديد من الأسباب ليحبونني إذا أحبوا عملي، ولكن المشجعين وراء الفريق ويرون أننا نعمل بجد للوصول إلى موقع أكثر ملائمة لما لدينا من إمكانات في جدول ترتيب البريميرليج."

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ديلي آلي قدّم مباراة من العيار الثقيل سجل خلالها هدفين وكان أخطر وأفضل لاعبي السبيرز، وحول ذلك قال مورينيو "أظن أنه لعب ثلاث مباريات استثنائية منذ أن وصلت إلى هنا.".

"يلعب في مركز يشعر فيه بالسعادة والراحة، نحن نوفر له مساحة للإبداع، وهو بالفعل يتمتع بإبداع دائم."

أما عن المباراة نفسها، فقال "أعتقد أننا كُنّا في أفضل فتراتنا بعد الهدف الثالث، وكُنّا على وشك تسجيل الهدف الرابع، ثم عندما سجلوا هدفًا بدأت مباراة مختلفة في الظهور. شعرت أن اللاعبين بدأ يظهر عليهم التعب بعد لعب المباراة بإيقاع عالٍ.".

وأتم "لكن كان لدينا الفرصة لإحراز الهدف الرابع، إلا أن الأمور في البريميرليج مختلفة، فالمباراة دائمًا ما تكون على قيد الحياة مهما كانت النتيجة. لقد لعبنا بشكل جيد لفترة طويلة وكان لدينا بعض اللحظات المخيفة، ولكنني أعتقد أن المشجعين قد استمتعوا بما قدمنا، سجلنا 7 أهداف في أربعة أيام.".

الجدير بالذكر أن الفوز قد رفع رصيد توتنهام إلى النقطة العشرين ليحتل بها المركز الخامس ويقترب أكثر من المربع الذهبي وذلك بعد الهزيمة التي مُنيّ بها تشيلسي، صاحب المركز الرابع، من وست هام، ليتجمد رصيده عند 26 نقطة.