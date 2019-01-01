مورينو يرد على اتهامات إنريكي له بالخيانة

المدير الفني السابق للمنتخب الإسباني يرد على صديقه لويس إنريكي

رد روبيرت مورينو المدير الفني السابق لمنتخب إسبانيا، على تصريحات لويس إنريكي المدير الفني الحالي للاروخا والتي اتهمه فيها بالخيانة والطمع.

ورحل مورينو عن صفوف المنتخب الإسباني، خلال الأيام الماضية، وعاد لويس إنريكي لشغل منصب المدير الفني من جديد.

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مورينو وإنريكي كان يعملان معاً لسنوات، حتى مرضت ابنه الأخير وترك تدريب المنتخب الإسباني في شهر يونيو الماضي قبل أن تتوفى ابنته بعد صراع مع مرض السرطان في أغسطس.

مدرب اللاروخا السابق، عقد مؤتمراً صحفياً اليوم ليرد خلاله على تصريحات إنريكي وقال فيه: "إنها لحظة ليست سارة بالنسبة لي، لم أكن أريد هذا، لقد تعرضت لهجوم شخصي واتهمت بأشياء عديدة".

وواصل: "بدأت مسيرتي المهنية مع إنريكي منذ 9 سنوات في روما، ثم انتقلنا إلى سيلتا فيجو وهناك حققنا ناجحات باهرة قادتنا إلى تدريب برشلونة".

وأكمل: "في يونيو الماضي عند رحيل إنريكي، عرض علي رئيس الاتحاد الإسباني مهمة تدريب المنتخب ولم أوافق حتى حصلت على موافقة إنريكي".

وتابع: "وعند أول اجتماع لي مع إنريكي حصلت على دعمه، وأخبرته أنه إن عاد سأرحل عن تدريب المنتخب، ولكنه صدمني عندما قالي لي إنه لن يضمني إلى جهازه الفني الجديد، سألت نفسي ما الذي فعلته كي يفقد ثقته بي".

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واستطرد: "عندما تيقنت أنه يريد العودة إلى المنتخب، أرسلت له كي نتحدث خاصة أنني شعرت أنني لن أكون موضع ترحيب إن عاد، ولكني إلى تلك اللحظة لا أعلم لماذا لا يريد العمل معي".

وأتم تصريحاته قائلاً: "لقد اتهمني بأمرين لا يمتان لي بصلة، أنا كنت من أكثر الناس سعادة بعودته إلى التدريب، وأرغب في إخباركم أنني سأواصل العمل كمدرب وليس مساعد، وسأقبل مهمة تدريب أي فريق".