إنريكي يكشف عن سبب استبعاده مورينو من مساعدته بتدريب إسبانيا

لويس إنريكي المدير الفني العائد لتدريب إسبانيا يوضح أسباب رفضه استمرار روبيرتو مورينو في جهازه الفني.

كشف المدرب لويس إنريكي المدير الفني السابق لبرشلونة والحالي لمنتخب إسبانيا عن أسباب رفضه لاستمرار المدرب السابق للاروخا روبيرتو مورينو في الجهاز الفني الخاص به.

جاء هذا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم إنريكي في فترته الثانية مع المنتخب الإسباني، وأكد خلاله أن مورينو أراد منه أن يقبل بدور الرجل الثاني.

وقال إنريكي: "أنا السبب الأساسي لغياب روبيرتو مورينو عن المنتخب، لقد أراد أن يستمر في عمله كمدرب أول وأعمل أنا معه كمساعد لكن ذلك لم يناسبني".

مورينو عن سبب رفض إنريكي العمل معه: اسألوه

وأضاف: "الاتحاد الإسباني أراد مني أن أكون المدرب الأول لذلك أنا هنا وسعيد بتواجدي في منزلي من جديد ولدي الكثير من العمل لأقوم به قبل بطولة كأس الأمم الأوروبية".

وأكمل: "أتفهم رغبة مورينو ومدى طموحه لكن مثل ذلك الأمر لم يكن عادلًا بالنسبة لي، أنا مدرب لديه ما يستطيع به أن يعود للتدريب في مركز القيادة، دعونا لا نزيد من الحديث في ذلك الأمر".

وأنهى تصريحاته: "لقد أحببت ما شاهدته من المنتخب في الأشهر الماضية، لقد قام مورينو بالكثير من العمل الرائع، لكن بكل تأكيد سيكون هناك تغييرات عديدة".

جدير بالذكر أن إنريكي كان قد ابتعد عن التدريب بسبب مرض نجلته ووفاتها مؤخرًا وتولى مورينو مساعدته التدريب من بعده بشكل مؤقت.