مورايس يصدم جارديم ويصعب من مهمته مع نادي الهلال

تعرف على ما فعله مورايس مع جارديم

رفض المدرب البرتغالي جوزيه مورايس، المدير الفني السابق لفريق نادي الهلال، مساعدة مواطنه ليوناردو في مهمته الجديدة مع الزعيم، ليصعب على الأخير بدايته مع الفريق الأزرق.

وتولى جارديم مهمة تدريب نادي الهلال، خلفًا لمورايس الذي انتهى عقده، حيث تولى الأخير المهمة بشكل مؤقت، بعد إقالة البرازيلي روجيرو ميكالي.

ماذا فعل مورايس مع جارديم؟

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن مورايس رفض تقديم أي تقارير فنية إلى إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، تخص الفريق الأول واللاعبين الأجانب والمحليين.

مورايس قرر إحالة تلك المهمة إلى مواطنه ليوناردو جارديم، والذي سيتولى ملف التقييم مع بداية فترة الإعداد، ليصعب المهمة على المدرب الجديد.

ما سبب رفض مورايس مساعدة جارديم؟

ويرجع سبب رفض مورايس تقديم التقارير، لصعوبة تقييم الفريق بشكل كامل من خلال 4 مباريات تولى فيهم تدريب الفريق مع نهاية الموسم الماضي.

التقرير الفني يحتاج إلى مدرب قادر على الإلمام بجوانب الفريق، وقضاء وقتًا كافيًا لمعرفة إمكانيات اللاعبين الفنية، ووضع المرئيات تجاهها.

ولذلك فضّل مورايس عدم تقديم أي تقارير فنية إلى الإدارة، لكي يقرر ليوناردو جارديم كل صغيرة وكبيرة تخص الفريق خلال الفترة القادمة.

متى يبدأ جارديم مهمته مع الهلال؟

وحدد المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم موعد عودة لاعبي الهلال إلى التدريبات الجماعية، في ظل حصول جميع اللاعبين على إجازة طويلة، بعد انتهاء الموسم الرياضي 2020-2021.

جارديم قرر أن يعود جميع لاعبي الهلال إلى التدريبات في الخامس من يوليو القادم، من أجل البدء في التحضير للموسم الجديد.

المدرب البرتغالي سيتعرف بشكل أكبر بلاعبي الهلال خلال المعسكر الذي سيقام خلال شهر يوليو، ويقرر وقتها من سيستمر ومن سيرحل من اللاعبين.

كيف يستعد الهلال للموسم الجديد؟

وبدأ نادي الهلال بالفعل في الاستعداد للموسم الجديد 2021-2022، حيث دخل موسم الانتقالات بقوة، بعدما تعاقد مع المهاجم المالي موسى ماريجا، والظهير الأيمن حمد اليامي.

وبعدها نجح في التعاقد مع المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، والذي يمتلك سيرة ذاتية قوية، حيث تسعى إدارة الزعيم لتقديم موسمًا تاريخيًا، يعوّض الجماهير عن النتائج المتذبذبة الموسم الماضي.

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