موراتا يؤكد أن مستقبله مع أتليتيكو مدريد

موراتا يؤكد بقاءه مع أتليتيكو مدريد وسط تخوفات من عودته لتشيلسي

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أكد ألفارو موراتا أن مستقبله سيكون مع أتليتيكو مدريد، لينفي بذلك المزاعم التي تحدثت عن رغبته في العودة إلى تشيلسي مرة أخرى.

وكان موراتا قد انتقل إلى أتليتيكو مدريد خلال موسم الانتقالات الشتوية الأخيرة على سبيل الإعارة قادمًا من تشيلسي الإنجليزي.

ومع انتقاله إلى الروخيبلانكوس، استعاد موراتا تألقه بشكل نسبي مقارنة بالأداء الباهت الذي قدمه مع تشيلسي في الفترة الأخيرة له هناك.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) June 29, 2019

وحول ذلك، أكد موراتا أنه لن يعود إلى تشيلسي بعد انتهاء فترة إعارته وأنه يرغب في الاستمرار مع أتليتيكو مدريد في الفترة المقبلة.

وحصل موراتا سريعًا على ثقة المدرب دييجو سيميوني الذي يرى في موراتا أحد أهم عناصر المشروع المستقبلي للروخيبلانكوس.

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يذكر أن تشيلسي قد عوقب بالحرمان من إجراء التعاقدات خلال فترتي انتقالات، مما يجعله مهتمًا باستعادة خدمات نجومه المعارين.