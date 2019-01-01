"ميسي الأفضل في التاريخ ويذكرني بفيلم ماتريكس"

ليونيل ميسي ينال الإشادة من مدرب برشلونة ومنتخب إسبانيا الأسبق روبيرت مورينو ويصفه بأفضل لاعب في التاريخ

فيسبوك تويتر علي رفعت

أشاد روبيرت مورينو مدرب فريق برشلونة الأسبق ومنتخب إسبانيا بالأرجنتيني ليونيل ميسي وما يقدمه مع فرقه خلال السنوات الماضية.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها مورينو وأكد خلالها أن ما يقوم به ميسي يذكره بمشهد من فيلم "ماتريكس" عندما كان يتحرك الكل ببطء.

هكذا مضى ميسي في طريقه نحو نصف النهائي! 💪@MastercardMEA pic.twitter.com/vMRqRZAggf — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٩ يونيو ٢٠١٩

وقال مورينو: "ليو هو الأعظم عبر التاريخ، أنا لم أشاهد مارادونا أو بيليه يلعبون على الحقيقة، لكن ميسي مذهل حتى في التدريبات، هو لاعب مثالي".

وأضاف: "البعض يتخيل أنها فقط موهبة ربانية، لكن ميسي واحد من أوائل من يصلون للتدريبات، ويعتني جيدًا لما يأكل، وكان أفضل لاعب في العالم لفترة طويلة وحصل على الكثير من الألقاب، لذلك يستحق بعض الإشادة".

وأكمل: "طريقة لعبه مذهلة، مع لويس إنريكي قمنا بإجراء مقارنة بينه وبين ذلك المشهد في فيلم ماتريكس، عندما يتوقف كل شيء ويصبح بالتصوير البطيء والبطل يتحرك بشكل طبيعي، ميسي يرى الأمور بتلك الطريقة في الملعب، يحلل كل شيء ويرى ما الذي يدور من حوله، ومع مرور كل عام يصبح أفضل لأنه يفهم اللعبة بشكل أكثر شمولًا".

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ورد على تصريحات فان جال: "هو يركز على اللعب الجماعي، لكن إذا قمت بما يطالب به سيكون خطأ، يجب أن تتعامل بما هو متاح بالنسبة لك، وتصنع نظامًا جماعيًا، لقد قمنا بذلك مع إنريكي، فميسي يستطيع الوصول لأماكن يصعب على غيره الوصول لها، ويجب على من حوله أن يكونوا على استعداد لاستعادة الكرة حال فقدها".

جدير بالذكر أن ليونيل ميسي كان قد صعد رفقة المنتخب الأرجنتيني لنصف نهائي بطولة كوبا أمريكا عقب التفوق على فينزويلا وسيواجه نظيره البرازيلي.