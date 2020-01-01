موراتا عن ريال مدريد: لسوء الحظ ارتديت قمصان غير أتلتيكو

ألفارو موراتا نادم على اللعب لفرق أخرى دون أتلتيكو مدريد في السنوات الماضية ويختار المدافع الأقوى الذي واجهه في مسيرته.

أعرب اللاعب الإسباني ألفارو موراتا نجم فريق أتلتيكو مدريد الحالي وريال مدريد وتشيلسي ويوفنتوس السابق عن ندمه لتمثيل فرقًا أخرى دون الروخي بلانكوس.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها موراتا مع صحيفة "آس" وأكد خلالها أن اللعب في إيطاليا كان من أفضل فترات مسيرته بالرغم من ذلك.

وتطرق موراتا للحديث عن فترته الأولى في صفوف أتلتيكو مدريد والصعوبات التي واجهها قبل أن يرحل لخيتافي ومنه لريال مدريد.

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وقال موراتا: "عندما كنت صغيرًا كنت أحمل الكرات في أتلتيكو مدريد، وبدأت أشعر بالضغط عندما شاهدت كل شيء يتغير والجميع يحصل على وكلاء ورعاة، ولم أكن أشارك كثيرًا لذلك قررت الرحيل وذهب لخيتافي وأمضيت عامًا جميلًا".

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وأضاف: "رحلت لريال مدريد بعد ذلك لكنني كنت أذهب مع والدي لملعب كالديرون وكنت أحلم باللعب هناك لكن لسوء الحظ ارتديت قمصان أخرى، لكنني دومًا حملت أتلتيكو في قلبي، والآن أنا أسعد من أي وقت مضى".

وأكمل عن أقوى المدافعين الذين واجههم: "كيليني لا أعرف إذا ما كان يقوم بذلك عن عمد لكنه يدمرني في كل مرة ألعب أمامه، هناك أيضًا سيرخيو راموس من المدافعين الأقوياء وفيرجل فان دايك الذي يبدو مثل الجبل".

وأنهى تصريحاته: "شعرت بالراحلة في تورينو وعندما رحلت ذهبت لإحدى الحانات حيث عانقني الجميع، الكل هناك ودود للغاية، أعتقد أنني كنت لأمضي فترة جيدة في كل مدن إيطاليا، نحن نفتقدها وعندما نحصل على الفرصة نذهب لهناك دومًا".

جدير بالذكر أن موراتا كان قد عاد لأتلتيكو مدريد مع بداية الموسم الجاري وشارك في 32 مباراة مع الروخي بلانكوس وسجل 12 هدفًا وصنع ثلاثة في كل البطولات.