الانتقالات
الانتقالات

موراتا سيخضع للكشف الطبي بعد ساعات تمهيدًا لتوقيعه مع أتلتيكو مدريد

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Getty
النجم الإسباني ألفارو موراتا سينضم رسميًا لأتلتيكو مدريد بعد ساعات قادمًا من تشيلسي

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

ذكرت شبكة سكاي سبورتس أن المهاجم الإسباني ألفارو موراتا سيخضع للكشف الطبي يوم الأحد تمهيدًا لانتقاله الرسمي من فريق تشيلسي لأتلتيكو مدريد.

ومن المقرر أن ينضم موراتا البالغ من العمر 26 عامًا لصفوف الروخيبلانكوس على سبيل الإعارة من البلوز لموسم ونصف، مع وجود بند أحقية الشراء لفريق العاصمة الإسبانية.

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ويعود موراتا للدوري الإسباني بعد أن سبق له اللعب لصالح ريال مدريد في ثلاثة مواسم، قبل الرحيل صوب إيطاليا للدفاع عن ألوان يوفنتوس، ثم خوض تجربة اللعب في البريميرليج بقميص فريق تشيلسي اللندني.

ورحل موراتا عن صفوف تشيلسي بعد أن نجح الأخير في ضم المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين، المفضل لدى المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري، الذي لم يظهر اقتناعه بموراتا الذي أحرز تسعة أهداف في 24 مباراة خاضها هذا الموسم في مختلف المسابقات.

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