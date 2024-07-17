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يترقب ريال مدريد إعلان صفقة انتقال ألفارو موراتا مهاجم أتلتيكو مدريد، لصفوف ميلان الإيطالي خلال الأيام المقبلة.

وقرر ميلان تفعيل الشرط الجزائي في عقد موراتا (15 مليون يورو)، والتعاقد معه في الميركاتو الصيفي الجاري لمدة 4 مواسم مقبلة.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن ريال مدريد سيحصل على جزء من حصيلة بيع ألفارو موراتا إلى ميلان، بفضل حقوق الرعاية.

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وتنص لوائح الفيفا على أن 5% من قيمة أي صفقة بيع، تقسم بين الأندية التي لعب لها اللاعب بين سن 12 و16 عامًا، وترتفع هذه النسبة إلى 10% بين سن 16 و23 عامًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد سيكون المستفيد الأكبر من بيع موراتا، لأنه بين عامي 2009 (في عمر 16 عامًا) و2016 (في عمر 23 عامًا)، أمضى قائد إسبانيا 5 من سنوات في البرنابيو، حتى رحل إلى يوفنتوس في 2014.

وأوضحت أن النادي الإسباني سيحصل على 412 ألف يورو من صفقة انتقال موراتا، بينما يحصل يوفنتوس على حوالي 150 ألف يورو.