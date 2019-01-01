موراتا: أريد التتويج بالألقاب ولا أهتم بمركزي

ألفارو موراتا نجم فريق أتلتيكو مدريد يؤكد على رغبته بالتتويج بالألقاب مع منتخب بلاده.

أعرب اللاعب الإسباني ألفارو موراتا مهاجم فريق أتلتيكو مدريد عن رغبته في الحصول على الألقاب رفقة منتخب بلاده في الفترة المقبلة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها على سعادته بدوره الحالي مع المنتخب الإسباني ورغبته في الاستمرار بجوار باكو ألكاثير لأطول فترة ممكنة.

وقال موراتا: "من الرائع بالنسبة لي أن ألعب هنا مع منتخب إسبانيا، نحن نبحث عن أفضل نتيجة ممكنة من تلك المباراة وأنا أعيش في لحظة رائعة بالوقت الحالي لكن الأهم هو كيف سأنهي الموسم".

وأضاف: "في الماضي كان هناك العديد من الأمور برأسي أفكر فيها كثيرًا، لكن بالوقت الحالي أنا أحصل على المزيد من الدقائق وأشارك في المباريات حتى النهاية".

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وأكمل: "لدي الثقة الكافية على قدرتي في المشاركة بيورو ٢٠٢٠ وتقديم مستويات طيبة، لقد تواجدت في ٢٠١٦ وقدمنا بطولة جيدة لكن إيطاليا فقط استطاعت التغلب علينا".

وأنهى تصريحاته: "سأكون بخير في أي مكان بالملعب وسأتبع تعليمات المدير الفني، وأحب اللعب بجوار باكو ألكاثير فنحن نفهم بعضنا البعض بشكل جيد ولعبنا معًا كثيرًا من قبل، كما أنني استفيد من طريقة لعبه وتحركاته بشكل مستمر واعتبره واحد من أفضل المهاجمين في العالم".

جدير بالذكر أن منتخب إسبانيا سيواجه نظيره الروماني مساء الأمس في العاصمة مدريد بختام لقاءات الفريق بتصفيات بطولة كأس الأمم الأوروبية ٢٠٢٠.