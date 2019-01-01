رودري يشرح أوجه التشابه بين سيميوني وجوارديولا

بداية موفقة للنجم الإسباني مع مانشستر سيتي

أوضح لاعب مانشستر سيتي رودري أوجه التشابه بين مدربه السابق في أتلتيكو مدريد دييجو سيميوني والحالي بيب جوارديولا.

وانتقل الدولي الإسباني الصيف الماضي من صفوف الروخي بلانكوس إلى سيتي، ومباشرة تحول للاعب أساسي مع بطل إنجلترا.

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وقال رودري مع "ماركا": "يختلفان تماماً من حيث وجهات النظر وطريقة العمل، ولكن أوجه التشابه هي الطموح ورغبة الفوز".

وأضاف: "وقعت مع سيتي بسبب المشروع وليس المدرب، ولكن سعيد بوجود بيب، يساعدني كثيراً وأتمنى استمرار النجاحات".

وحول توظيفه كقلب دفاع: "أنا في مرحلة اكتشاف نفسي، سألني المدرب عن تخيلي لنفسي في هذا المركز وقررت التجربة بسبب حاجة الفريق".

وأتبع: "أعتقد أن قدراتي الفنية والجسمانية تساعدني لشغله، وتشابه مع دوري الأصلي".

ويتواجد رودري حالياً مع المنتخب الإسباني الذي يستعد لمقابلة رومانيا في ختام تصفيات أمم أوروبا 2020 هذا الأسبوع.