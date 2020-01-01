مودريتش يكشف كواليس مفاوضات تشيلسي معه قبل ريال مدريد

غموض إبراموفيتش..

كشف لوكا مودريتش، لاعب ريال مدريد، عن كواليس مفاوضاته مع تشيلسي في 2011 قبل الانتقال إلى النادي الملكي عندما كان لاعبًا في توتنهام.

الدولي الكرواتي كان هدفًا كبيرًا آنذاك لرامون إبراموفيتش، مالك البلوز، وقد كشف عن لقاء جمع بينهما على متن أحد اليخوت في الريفيرا الفرنسية.

بالنسبة لمودريتش، فقد كان إبراموفيتش "غامضًا" بعض الشيء، وفي نهاية المطاف تمكن ريال مدريد من الحصول على خدماته بعد مفاوضات شاقة مع توتنهام.

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صاحب الـ34 عامًا في كتاب سيرته الذاتية كتب "لقد كان شيئًا مثيرًا للغاية، كان هناك 20 شخصًا على متن هذا القارب بدا منهم جزءًا للحراسة، كان الأمر منظمًا وسريعًا".

كما تابع "ترك انطباعًا لدي بأنه شخص هادئ وغامض إلى حد ما، قال لي حينها: نعلم أنك لاعب جيد ونريد أن نحصل على توقيعك في تشيلسي".

"حينها كان شعوري أنني أريد الخروج من توتنهام من أجل الفوز بالألقاب، كنت أشعر أن هذا الهدف لا يمكن تحقيقه في توتنهام"

وأضاف "سألني إبراموفيتش إذا ما كان توتنهام سيقاتل للحفاظ عليّ، فأجبته بأن المفاوضات ستكون صعبة، كنت أعلم أن العلاقات بين الناديين غير جيدة".

واستطرد "ذهبت إلى التدريبات الاستعدادية للموسم بعد ذلك وقابلت دانييل ليفي (رئيس توتنهام) جرت مناقشات بيننا لكنها لم تحتو على كلمات صعبة كما قالت الصحافة".

"لقد وبّخني لأنني أعلنت للصحافة أنني أريد مغادرة توتنهام وكرر أن النادي ليست لديه النية للبيع بأي ثمن"

وأتم "لم أكن أعرف متى سيوافق على بيعي وهل سيفعلها من الأساس، لكنني كنت مؤمنًا بأن الوقت قد حان لتحدٍ جديد، لقد علمت أنا وزوجتي أن بعد أربع سنوات رائعة في إنجلترا حان وقت الرحيل".

يذكر أن مودريتش انتقل بعدها إلى ريال مدريد وصار من أهم لاعبي الملكي إلى أن حقق جائزة الكرة الذهبية عام 2018 متفوقًا على رونالدو ميسي.