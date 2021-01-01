مودريتش: التجديد يسير على ما يرام ونرحب بمبابي في ريال مدريد

مهمة صعبة للفريق الإسباني على ملعب أنفيلد

أكد لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد، أنه يريد الاستمرار مع النادي الإسباني، كما رحب بفكرة انضمام كيليان مبابي للفريق.

لاعب الوسط الكرواتي ظهر لوسائل الإعلام، قبل مواجهة ريال أمام ليفربول، غدًا الأربعاء، في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

صاحب الـ35 سنة تطرق للعديد من الموضوعات الهامة، كان أبرزها مستقبله ومواجهة الريدز الهامة.

وقال مودريتش:"أتخيلها مباراة صعبة ضد ليفربول، سيتعين علينا أن نكون على مستوى المنافسة وتقديم مباراة مثل التي لعبناها في مدريد، ندافع ونهاجم كفريق واحد".

وأضاف:"نحن في حالة بدنية جيدة، لعبنا العديد من المباريات وكانت هناك لحظات هامة خضناها من دون بعض اللاعبين المهمين، لكن علينا التحمل".

وأما عن موقفه من التوقيع على عقد جديد:"كل شيء يسير على ما يرام، لا يمكنني إخبارك بأكثر من ذلك، لطالما قلت إنني أريد الاستمرار وأشعر بسعادة كبيرة هنا".

اعتبار خط وسط ريال هو الأفضل:"نحن سعداء جدًا وفخورون بما نفعله، علينا الاستمرار على نفس المنوال، لعبنا معًا لسنوات عديدة ونفهم بعضنا جيدًا".

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التعاقد مع مبابي:"لا أعرف ما أقول لك، هناك الكثير من الأخبار حول اللاعبين الذين سيأتون وسيغادرون، مبابي لاعب رائع وأظهر ذلك مع باريس، الكبار مرحب بهم دائمًا بالفريق، وسنرى ما سيحدث في المستقبل".

وفي نهاية حديثه تطرق مودريتش إلى مستواه الشخصي، مؤكدًا سعادته بما يقدمه مع ريال خلال هذا الموسم.

يذكر أن ريال مدريد يدخل مواجهة الغد وهو متقدم بأفضلية الفوز 3/1، مما يجعل الأمور صعبة على ليفربول من أجل التعويض على ملعب أنفيلد.