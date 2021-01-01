!كلوب: العودة ضد ريال مدريد؟ بعض هؤلاء اللاعبين عادوا أمام برشلونة

يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول يعلق على مباراة فريقه ضد ريال مدريد ويؤكد أن فريقه لا يملك ما يخسره.

أكد يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول أن فريقه لا يملك ما يخسره أمام نظيره ريال مدريد في لقاء إياب دور الـ 8 من دوري أبطال أوروبا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كلوب في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة التي تقام على ملعب أنفيلد، وأكد خلالها أن فريقه عليه أن يحسن الدفاع أمام ريال مدريد.

وقال كلوب: "عندما تخسر بثلاثة أهداف لهدف يبدو الأمر كأنك قد غادرت البطولة، لكن ذلك يعني في الوقت نفسه أننا لا نملك ما نخسره، سنحاول بكل ما لدينا من قوة، وذلك هو عملنا، وهكذا يجب أن يتم الأمر".

وأضاف عن غياب الجماهير وتأثيره: "يجب أن نصنع الأجواء الخاصة بنا بأنفسنا هذه المرة، وغياب الجماهير مجرد مشكلة إضافية لنا، والعودة في النتيجة أصعب في غيابهم، لكن بعض هؤلاء اللاعبين تواجدوا أمام برشلونة ولديهم نفس الدوافع".

وأكمل عن غياب أرنولد عن إنجلترا: "رد فعله كان جيدًا للغاية، لقد تعامل مع الموقف بطريقة مذهلة، لكنه لم يكن في حالة سيئة من الأساس، كل ما في الأمر أنه لم يستدع لمنتخب إنجلترا!".

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وأردف: "بكل تلك الجودة في هجوم ريال مدريد علينا أن ندافع بشكل جيد، يجب أن يكون دفاعنا في حالة مذهلة، ولم نفعل ذلك في مباراة الذهاب".

وتطرق عن إمكانية العودة في النتيجة: "قبل عدة أعوام خسرنا بثلاثة أهداف في دورتموند، وفي العودة سألوني إذا ما كنا سنعود في النتيجة، لكننا فزنا بهدفين فقط، والأهم وقتها كان الأداء".

جدير بالذكر أن ريال مدريد كان قد فاز بلقاء الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ويحل الملكي ضيفًا على الريدز مساء الأربعاء على ملعب أنفيلد في إياب دور لـ 8 من دوري أبطال أوروبا.