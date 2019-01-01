ترتيب مجموعات كأس أمم أفريقيا 2019 | تونس تسجل تعثر العرب الأول أمام أنجولا

تعرف على مواعيد ونتائج المباريات، ترتيب المجموعات وكل ما تريد معرفته عن كأس الأمم الأفريقية بعد انطلاقها يوم 21 يوليو بانتصار مصر على زيمبابوي

أحمد جمال

انطلقت النسخة رقم 32 من مسابقة كأس أمم أفريقيا 2019 يوم الجمعة 21 يونيو القادم الموافق 18 شوال 1440، بعدما اكتمل نصاب الفرق المشاركة فيها وذلك من خلال التصفيات التي استمرت لما يقرب من عامين، حيث انطلقت في مارس 2017 وانتهت في مارس 2019.

وتستضيف مصر هذه النسخة بعد أن سحب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الملف التنظيمي للكاميرون التي كانت ستستضيف البطولة بسبب عدم الوفاء بالشروط الخاصة للإستضافة والتأخير في تعديل البنية التحتية، وعلى عكس النُسخ السابقة فهذه النسخة هي الأولى في تاريخها التي تضم 24 منتخباً أفريقياً بدلاً من 16، وهي المرة الأولى أيضاً التي تُقام فيها كأس الأمم الأفريقية في الصيف في شهري يونيو ويوليو، حيث ستنتهي البطولة في الـ19 من يوليو القادم، فكانت البطولة عادة ما تُقام في يناير وفبراير ولكن قررت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن تغيير مواعيد البطولة للسماح بالمحترفين الأفارقة بالمشاركة في بطولات أنديتهم ودورياتهم في أوروبا حتى إنتهائها، وهو ما سيحمي كبار القارة العجوز من صراع البحث عن بديل مؤقت للاعب الأفريقي الذي سيضطر لتأدية الواجب الوطني في أكثر فترات الموسم حرجاً.

وبالطع يسعى المنتخب المصري لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تعويض إحباط خسارة البطولة في 2017 في الدقائق الأخيرة من المباراة النهائية أمام الكاميرون بعد السقوط بهدفين لهدف، سجل للفراعنة محمد النني قبل أن يقلب الأسود الطاولة بهدفي نكولو وأبو بكر في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء.

وفي هذا التقرير، سنتعرف سوياً على المجموعات وعلى مواعيد مباريات دور المجموعات وباقي أدوار البطولة من كأس الأمم الأفريقية 2019.

ترتيب مجموعات كأس أمم أفريقيا 2019

وقعت مصر في المجموعة الأولى باعتبارها البلد المستضيف لكأس أمم أفريقيا 2019 رفقة كلً من زيمبابوي، الكونغو الديمقراطية وأوغندا، ويُعد منتخب الفراعنة أكثر المرشحين ليس للصعود من دور المجموعات فقط بل للحصول على البطولة، بينما أوقعت القرعة منتخب الجزائر في المجموعة الثالثة والتي تُعد صعبة بوجود منتخب السنغال رفقة كينيا وتنزانيا، أما منتخب المغرب فقد وقع في أقوى مجموعات البطولة والتي تُعد بالفعل مجموعة الموت حيث سيتصارع مع كلً من ساحل العاج وجنوب أفريقيا على الصعود رفقة منتخب ناميبيا الذي تقل حظوظة كثيراً لوجوده وسط ثلاث منتخبات بهذه القوة في النسخة الثالثة في تاريخه التي يُشارك فيها في كأس الأمم الأفريقية، بينما سيكون على منتخب تونس الصعود عن طريق المجموعة الخامسة التي تضم منتخب موريتانيا الذي يُشارك لأول مرة في تاريخة رفقة كلً من منتخبي مالي وأنجولا.

التشكيل الأغلى "تسويقيًا" في كأس الأمم الإفريقية 2019

افتتح منتخب مصر كأس أمم أفريقيا باعتباره البلد المستضيف، وكان منافسه في اللقاء الافتتاحي هو منتخب زيمبابوي الذي أظهر قدراً كبيراً من الشراسة، لكن خبرة الفراعنة عبرت بهم لبر الأمان وفازوا بهدفٍ نظيف، وفي اليوم الثاني واجهت أوغندا الكونغو الديموقراطية وانتصرت بهدفين نظيفين وضعوها على قمة المجموعة الأولى.

واجهت نيجيريا بوروندي في المباراة الثانية من اليوم الثاني في البطولة، ونجحت في خطف انتصارٍ صعب بهدفٍ نظيف وضعه في قمة المجموعة الثانية، أما اللقاء الثاني في المجموعة بين غينيا ومدغشقر فقد انتهى بالتعادل إيجابياً بهدفين لمثلهما.

كانت افتتاحية اليوم الثالث من دور مجموعات كأس أمم أفريقيا بين المغرب وناميبيا التي قدمت مباراة رائعة، وكادت أن تتعادل لولا خبرة أسود أطلس التي حسمت لهم اللقاء في الدقائق الأخيرة، وفي اللقاء الثاني نجحت السنغال في الفوز بسهولة على تنزانيا ووضعت نفسها في قمة المجموعة الثالثة، وفي الختام انتصرت الجزائر على كينيا ورافقت أسود التيرانجا في الصدارة.

واجهت تونس أنجولا في مستهل مشوارها في كأس أمم أفريقيا وسجلت التعثر الأول للعرب في البطولة، حيث انتهى اللقاء بالتعادل إيجابياً بهدفٍ لمثله.

ترتيب مجموعات كأس أمم أفريقيا 2019:

المجموعة الأولى المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 أوغندا 1 1 0 0 2 0 +2 3 2 مصر 1 1 0 0 1 0 +1 3 3 زيمبابوي 1 0 0 1 0 1 -1 0 4 الكونغو الديموقراطية 1 0 0 1 0 2 -2 0

المجموعة الثانية المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 نيجيريا 1 1 0 0 1 0 +1 3 2 غينيا 1 0 1 0 2 2 0 1 3 مدغشقر 1 0 1 0 2 2 0 1 4 بوروندي 1 0 0 1 0 1 -1 0

المجموعة الثالثة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 السنغال 1 1 0 0 2 0 +2 3 2 الجزائر 1 1 0 0 2 0 +2 3 3 كينيا 1 0 0 1 0 2 -2 0 4 تنزانيا 1 0 0 1 0 2 -2 0

المجموعة الرابعة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 كوت ديفوار 1 1 0 0 1 0 +1 3 2 المغرب 1 1 0 0 1 0 +1 3 3 ناميبيا 1 0 0 1 0 1 -1 0 4 جنوب أفريقيا 1 0 0 1 0 1 -1 0

المجموعة الخامسة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 مالي 1 1 0 0 4 1 +3 3 2 أنجولا 1 0 1 0 1 1 0 1 3 تونس 1 0 1 0 1 1 0 1 4 موريتانيا 1 0 0 1 1 4 -3 0

المجموعة السادسة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 الكاميرون 0 0 0 0 0 0 0 0 2 غانا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 بنين 0 0 0 0 0 0 0 0 4 غينيا بيساو 0 0 0 0 0 0 0 0

مواعيد ونتائح مباريات دور مجموعات كأس أمم أفريقيا 2019

الجولة الأولى المباراة الموعد النتيجة الملعب مصر - زيمبابوي 21 يونيو 2019 ميلادياً،

17 شوال 1440 هجرياً،

22:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت تونس 0-1 ستاد القاهرة الدولي الكونغو - أوغندا 22 يونيو 2019 ميلادياً،

18 شوال 1440 هجرياً،

16:30 بتوقيت مصر، 15:30 بتوقيت تونس 2-0 ستاد القاهرة الدولي نيجيريا - بوروندي 22 يونيو 2019 ميلادياً،

18 شوال 1440 هجرياً،

19:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت تونس 0-1 ستاد الإسكندرية غينيا - مدغشقر 22 يونيو 2019 ميلادياً،

18 شوال 1440 هجرياً،

22:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت تونس 2-2 ستاد الإسكندرية المغرب - ناميبيا 23 يونيو 2019 ميلادياً،

19 شوال 1440 هجرياً،

16:30 بتوقيت مصر، 15:30 بتوقيت تونس 0-1 ستاد الإنتاج الحربي السنغال - تنزانيا 23 يونيو 2019 ميلادياً،

19 شوال 1440 هجرياً،

19:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت تونس 0-2 ستاد الدفاع الجوي الجزائر - كينيا 23 يونيو 2019 ميلادياً،

19 شوال 1440 هجرياً،

22:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت تونس 0-2 ستاد الدفاع الجوي ساحل العاج - جنوب أفريقيا 24 يونيو 2019 ميلادياً،

20 شوال 1440 هجرياً،

16:30 بتوقيت مصر، 15:30 بتوقيت تونس 0-1 ستاد الإنتاج الحربي تونس - أنجولا 24 يونيو 2019 ميلادياً،

20 شوال 1440 هجرياً،

19:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت تونس 1-1 ستاد السويس الجديد مالي - موريتانيا 24 يونيو 2019 ميلادياً،

20 شوال 1440 هجرياً،

22:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت تونس 1-4 ستاد السويس الجديد الكاميرون - غينيا بيساو 25 يونيو 2019 ميلادياً،

21 شوال 1440 هجرياً،

19:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت تونس ستاد الإسماعيلية غانا - بنين 25 يونيو 2019 ميلادياً،

21 شوال 1440 هجرياً،

22:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت تونس ستاد الإسماعيلية الجولة الثانية المباراة الموعد النتيجة الملعب نيجيريا - غينيا 26 يونيو 2019 ميلادياً،

22 شوال 1440 هجرياً،

16:30 بتوقيت مصر، 15:30 بتوقيت تونس ستاد الإسكندرية أوغندا - زيمبابوي 26 يونيو 2019 ميلادياً،

22 شوال 1440 هجرياً،

19:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت تونس ستاد القاهرة الدولي مصر - الكونغو 26 يونيو 2019 ميلادياً،

22 شوال 1440 هجرياً،

22:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت تونس ستاد القاهرة الدولي مدغشقر - بوروندي 27 يونيو 2019 ميلادياً،

23 شوال 1440 هجرياً،

16:30 بتوقيت مصر، 15:30 بتوقيت تونس ستاد الإسكندرية السنغال - الجزائر 27 يونيو 2019 ميلادياً،

23 شوال 1440 هجرياً،

19:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت تونس ستاد الدفاع الجوي كينيا - تنزانيا 27 يونيو 2019 ميلادياً،

23 شوال 1440 هجرياً،

22:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت تونس ستاد الدفاع الجوي تونس - مالي 28 يونيو 2019 ميلادياً،

24 شوال 1440 هجرياً،

16:30 بتوقيت مصر، 15:30 بتوقيت تونس ستاد السويس الجديد المغرب - ساحل العاج 28 يونيو 2019 ميلادياً،

24 شوال 1440 هجرياً،

19:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت تونس ستاد الإنتاج الحربي جنوب أفريقيا - ناميبيا 28 يونيو 2019 ميلادياً،

24 شوال 1440 هجرياً،

22:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت تونس ستاد الإنتاج الحربي موريتانيا - أنجولا 29 يونيو 2019 ميلادياً،

25 شوال 1440 هجرياً،

16:30 بتوقيت مصر، 15:30 بتوقيت تونس ستاد السويس الجديد الكاميرون - غانا 29 يونيو 2019 ميلادياً،

25 شوال 1440 هجرياً،

19:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت تونس ستاد الإسماعيلية بنين - غينيا بيساو 29 يونيو 2019 ميلادياً،

25 شوال 1440 هجرياً،

22:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت تونس ستاد الإسماعيلية الجولة الثالثة المباراة الموعد النتيجة الملعب بوروندي - غينيا 30 يونيو 2019 ميلادياً،

26 شوال 1440 هجرياً،

18:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت تونس ستاد الإنتاج الحربي مدغشقر - نيجيريا 30 يونيو 2019 ميلادياً،

26 شوال 1440 هجرياً،

18:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت تونس ستاد الإسكندرية أوغندا - مصر 30 يونيو 2019 ميلادياً،

26 شوال 1440 هجرياً،

21:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت تونس ستاد القاهرة الدولي زيمبابوي - الكونغو 30 يونيو 2019 ميلادياً،

26 شوال 1440 هجرياً،

21:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت تونس ستاد الدفاع الجوي جنوب أفريقيا - المغرب 1 يوليو 2019 ميلادياً،

27 شوال 1440 هجرياً،

18:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت تونس ستاد الإنتاج الحربي ناميبيا - ساحل العاج 1 يوليو 2019 ميلادياً،

27 شوال 1440 هجرياً،

18:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت تونس ستاد الدفاع الجوي الجزائر - تنزانيا 1 يوليو 2019 ميلادياً،

27 شوال 1440 هجرياً،

21:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت تونس ستاد الإنتاج الحربي كينيا - السنغال 1 يوليو 2019 ميلادياً،

27 شوال 1440 هجرياً،

21:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت تونس ستاد الدفاع الجوي بنين - الكاميرون 2 يوليو 2019 ميلادياً،

28 شوال 1440 هجرياً،

18:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت تونس ستاد الإسماعيلية غينيا بيساو - غانا 2 يوليو 2019 ميلادياً،

28 شوال 1440 هجرياً،

18:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت تونس ستاد السويس الجديد أنجولا - مالي 2 يوليو 2019 ميلادياً،

28 شوال 1440 هجرياً،

21:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت تونس ستاد الإسماعيلية موريتانيا - تونس 2 يوليو 2019 ميلادياً،

28 شوال 1440 هجرياً،

21:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت تونس ستاد السويس الجديد

مواعيد الأدوار الإقصائية من كأس أمم أفريقيا 2019

تُعد كأس الأمم الأفريقية 2019 القادمة هي المرة الأولى التي يُشارك فيها 24 منتخباً، وقد تم تقسيمهم على 6 مجموعات على أن يتأهل المتصدر والوصف لكل مجموعة مباشرة إلى دور الستة عشر بالإضافة إلى أفضل أربع منتخبات تحصل على المركز الثالث، والتي ستقام في خلال ثلاث أيام فقط من يوم 5 يوليو إلى 8 من نفس الشهر.

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ثم سيتأهل الفائزين إلى ربع النهائي والذي سيُلعب في يومي 10 و 11 يوليو، ومنه إلى نصف النهائي المُحدد ليُلعب في الرابع عشر من يوليو ومن ثم المباراة النهائية يوم 19 يوليو.

مواعيد أدوار كأس أمم أفريقيا 2019: