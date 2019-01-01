أجيري يطمئن على جنش قبل اللقاءات الودية

اختبار طبي لجنش قبل مران منتخب مصر

عبده الليثي فيسبوك تويتر

اطمئن خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر على محمود عبدالرحيم جنش، حارس مرمى الفراعنة والزمالك، في المران الجماعي.

يستعد منتخب مصر لمواجهتي تنزانيا وغينيا وديًا ضمن استعدادات المشاركة في كأس الأمم الإفريقية المقبلة التي ستنطلق الشهر الجاري.

وخضع جنش لاختبار طبي قبل مران المنتخب المصري الجماعي أمس بعد إصابته بكدمة في لقاء الزمالك وحرس الحدود في الدوري المصري.

وشارك جنش بشكل طبيعي في مران مصر الأخير استعدادًا للمباريات الودية قبل الدخول في الأمتار الأخيرة للتواجد في كأس الأمم الإفريقية.

ويتواجد حارس الزمالك في قائمة منتخب مصر مع كلًا من أحمد الشناوي ومحمد الشناوي ومحمد أبو جبل حيث سيتم استبعاد أحدهم بعد المباريات الودية.

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ويواجه منتخب مصر نظيره التنزاني 13 يونيو الجاري، وغينيا 16 من نفس الشهر وديًا قبل انطلاق البطولة يوم 21.