مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2019 والقنوات الناقلة

تعرف على مباريات اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2019 في الدوري السعودي، الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي والإسباني وجميع المسابقات والقنوات الناقلة لها

أحمد جمال

سيكون عشاق كرة القدم اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2019 على موعد مع العديد من المباريات المنتظرة، وخاصة في ليلة الأبطال في دوري أبطال أوروبا 2019-20.

نبدأ بمباريات دوري الأبطال والتي ستكون البداية شيقة بمباراتي بايرن ميونخ ضد أولمبياكوس ويوفنتوس ضد لوكوموتيف موسكو في الساعة السابعة و 55 دقيقة، ثم نستكمل جميع المباريات الأخرى في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، والتي ستكون من ضمنها مباراة مانشستر سيتي ضد أتالانتا في السان سيرو، وباريس سان جيرمان ضد كلوب بروج بملعب الأمراء.

وسيحل جلطة سراي ضيفاً على ريال مدريد بالسانتياجو بيرنابيو، في حين يستقبل بايرن ليفركوزن فريق أتلتيكو مدريد على استاد باي أرينا، كما سيكون توتنهام وصيف النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا ضيفاً على النجم الأحمر.

ومن دوري الأبطال إلى الدوري السعودي، والذي سنشاهد فيه مباراة النصر ضد الفيصلي في إطار الجولة السادسة التي تم تأجيلها لإنشغال العالمي بالبطولة الآسيوية، وفي موعد أعتاد عليه جماهير الكرة منذ العام الماضي ألا وهو إقامة مباريات ضمن بطولة الدوري الأوروبي يوم الأربعاء، حيث سنكون على موعد مع مباراة واحدة فقط تجمع أرسنال ضد فيتوريا جيماريش على ملعب أفونسو هنريكيس بالبرتغال.

وفي هذا التقرير نستعرض لكم مباريات اليوم، وما هي مواعيدها والقنوات الناقلة لها؟

مواعيد مباريات الجولة الرابعة في دوري أبطال أوروبا 2019-20، القنوات والغيابات

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2019

دوري أبطال أوروبا - الجولة الرابعة (مجموعات) المباراة الموعد القناة الناقلة بايرن ميونخ - أولمبياكوس 19:55 مصر، 20:55 السعودية beIN SPORTS HD 5 لوكوموتيف موسكو - يوفنتوس 19:55 مصر، 20:55 السعودية beIN SPORTS HD 1 أتالانتا - مانشستر سيتي 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 2 النجم الأحمر - توتنهام 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 4 باريس سان جيرمان - كلوب بروج 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 3 بايرن ليفركوزن - أتلتيكو مدريد 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 5 دينامو زغرب - شاختار 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 6 ريال مدريد - جلطة سراي 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 1

الدوري السعودي - الجولة 6 (مؤجلة) المباراة الموعد القناة الناقلة النصر - الفيصلي 18:55 مصر، 19:55 السعودية KSA SPORTS