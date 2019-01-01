مواعيد مباريات الجولة الرابعة في دوري أبطال أوروبا 2019-20، القنوات والغيابات

موعد مباريات الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2019-20، القنوات الناقلة، أبرز الغائبين، الحكام ومجموعات ذات الأذنين هذا الموسم

أحمد جمال

بدأت البطولة الأهم في أوروبا وثاني أهم بطولة في العالم بعد المونديال، وهي بطولة دوري أبطال أوروبا 2019-20 التي بدأت جولتها الأولى يوم الثلاثاء 17 سبتمبر الماضي، وسنكون على موعد مع استكمال لمتعة أجواء مباريات ذات الأذنين حيث سنتابع الجولة الرابعة بدءً من يوم الثلاثاء القادم 5 نوفمبر 2019 ميلادياً، الموافق 8 ربيع الأول 1441 هجرياً.

وستكون الافتتاحية من نصيب برشلونة عندما يستضيف سلافيا براج على ملعب الكامب نو في تمام الساعة الـ7:55 بتوقيت القاهرة، ضمن مباريات المجموعة السادسة التي شهدت هزيمة بوروسيا دورتموند على يد الإنتر بهدفين دون رد باستاد جوزيبي مياتسا، كما سيستضيف ليفربول جينك في العاشرة مساءً على ملعب الأنفيلد، في حين سيحل ريد بول سالزبورج ضيفاً على نابولي الخارج من هزيمة غير متوقعة في الدوري الإيطالي على يد روما، وسيستضيف اللقاء ملعب سان باولو.

وسنشاهد في هذه الجولة لقاء قوي بنفس طرفي لقاء الجولة الثالثة، عندما يحل النيراتزوري ضيفاً على استاد سيجنال إيدونا بارك ليواجه دورتموند مرة آخرى ولكن خارج دياره، وبالطبع من شأن نتيجة الذهاب أن تزيد حماس اللقاء بشكل كبير، خاصة للفريق الألماني الذي يخوض اللقاء على ملعبه.

وفي اليوم الثاني من الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2019-20 سيستضيف بايرن ميونخ فريق أولمبياكوس على استاد أليانز أرينا، في حين سيحل يوفنتوس ضيفاً ثقيلاً على لوكوموتيف موسكو، كما سيستقبل بايرن ليفركوزن فريق أتلتيكو مدريد في العاشرة مساءً على ملعب باي أرينا.

ومن أهم المباريات في اليوم الثاني بالطبع ستكون مباراة ريال مدريد الذي سيستضيف جلطة سراي على ملعب السانتياجو بيرنابيو بعدما تواجهوا في الجولة السابقة واستطاع الملكي أن ينتصر بهدف دون رد خارج دياره، ومن إسبانيا إلى مواجهة إنجليزية إيطالية بين مانشستر سيتي وأتالانتا الذي هُزم على ملعبه في الجولة السابقة أمام بطل الدوري الإنجليزي بخمسة أهداف مقابل هدف، كما سيكون عشاق باريس سان جيرمان على موعد مع مباراة البطل الباريسي ضد كلوب بروج على ملعب الأمراء، وكان بطل فرنسا قد انتصر في الجولة السابقة على الفريق البلجيكي بخمسة أهداف نظيفة ببلجيكا.

وفي هذا التقرير سنتعرف على كل شيء عن الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري الأبطال لموسم 2019-20، موعد المباريات، القنوات الناقلة، الحكام والغيابات وأكثر من ذلك..

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موعد مباريات الجولة الرابعة في مجموعات دوري أبطال أوروبا 2019-20

المباراة الموعد الملعب الحكم القناة الناقلة برشلونة - سلافيا براج الثلاثاء 5 نوفمبر 2019،

8 ربيع الأول 1441،

19:55 مصر، 20:55 السعودية كامب نو مايكل أوليفر beIN SPORTS HD 1 زينيت - ار بي ليبزيج الثلاثاء 5 نوفمبر 2019،

8 ربيع الأول 1441،

19:55 مصر، 20:55 السعودية ملعب كريستوفسكي أوريل جرينفيلد beIN SPORTS HD 5 ليفربول - جينك الثلاثاء 5 نوفمبر 2019،

8 ربيع الأول 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية أنفيلد إيفان كروزلياك beIN SPORTS HD 11 نابولي - ريد بول سالزبورج الثلاثاء 5 نوفمبر 2019،

8 ربيع الأول 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية سان باولو سيمون مارتشينياك beIN SPORTS HD 4 فالنسيا - ليل الثلاثاء 5 نوفمبر 2019،

8 ربيع الأول 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية ميستايا سيرجي كاراسيف beIN SPORTS HD 3 أولمبيك ليون - بنفيكا الثلاثاء 5 نوفمبر 2019،

8 ربيع الأول 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية ملعب الأضواء بيورن كويبرس beIN SPORTS HD 6 تشيلسي - أياكس الثلاثاء 5 نوفمبر 2019،

8 ربيع الأول 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية ستامفورد بريدج جيانلوكا روتشي beIN SPORTS HD 5 بوروسيا دورتموند - الإنتر الثلاثاء 5 نوفمبر 2019،

8 ربيع الأول 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية سيجنال إيدونا بارك داني ماكيلي beIN SPORTS HD 1 بايرن ميونخ - أوليمبياكوس الأربعاء 6 نوفمبر 2019،

9 ربيع الأول 1441،

19:55 مصر، 20:55 السعودية أليانز أرينا بيتر كرالوفيتش لوكوموتيف موسكو - يوفنتوس الأربعاء 6 نوفمبر 2019،

9 ربيع الأول 1441،

19:55 مصر، 20:55 السعودية ملعب لوكوموتيف رؤوف جباروف النجم الأحمر - توتنهام الأربعاء 6 نوفمبر 2019،

9 ربيع الأول 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية ملعب النجم الأحمر سيباستيان جيشامر بايرن ليفركوزن - أتلتيكو مدريد الأربعاء 6 نوفمبر 2019،

9 ربيع الأول 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية باي أرينا كريم عابد باريس سان جيرمان - كلوب بروج الأربعاء 6 نوفمبر 2019،

9 ربيع الأول 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية ملعب الأمراء أنتي مونوكا أتالانتا - مانشستر سيتي الأربعاء 6 نوفمبر 2019،

9 ربيع الأول 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية سان سيرو "جيوزيبي مياتزا" تيموثيوس كريستوفي دينامو زغرب - شاختار الأربعاء 6 نوفمبر 2019،

9 ربيع الأول 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية استاد ماكسيمير أوميت اوزتورك ريال مدريد - جلطة سراي الأربعاء 6 نوفمبر 2019،

9 ربيع الأول 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية سانتياجو بيرنابيو ستيفان كلوسنر

أبرز الغائبين عن الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا 2019-20

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للإصابة للإيقاف جويل ماتيب - ليفربول مختار دياخابي - فالنسيا شيردان شاكيري - ليفربول فيل فودين - مانشستر سيتي ماركو أسينسيو - ريال مدريد لا يوجد ليروي ساني - مانشستر سيتي لا يوجد أوليكساندر زينشينكو - مانشستر سيتي لا يوجد هوجو لوريس - توتنهام لا يوجد جواو فیلیکس - أتلتيكو مدريد لا يوجد ستيفان سافيتش - أتلتيكو مدريد لا يوجد روبن لوفتس تشيك - تشيلسي لا يوجد روس باركلي - تشيلسي لا يوجد جورجيو كيلليني - يوفنتوس لا يوجد صامويل أومتيتي - برشلونة لا يوجد لويس سواريز - برشلونة لا يوجد جاريث بيل - ريال مدريد لا يوجد ماركو أسينسيو - ريال مدريد لا يوجد كوادو أسامواه - الإنتر لا يوجد

مجموعات دوري أبطال أوروبا 2019-20:

المجموعة الأولى المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 باريس سان جيرمان 3 3 0 0 9 0 +9 9 2 ريال مدريد 3 1 1 1 3 5 -2 4 3 كلوب بروج 3 0 2 1 2 7 -5 2 4 جلطة سراي 3 0 1 2 0 2 -2 1

المجموعة الثانية المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 بايرن ميونخ 3 3 0 0 13 4 +9 9 2 توتنهام 3 1 1 1 9 9 0 4 3 النجم الأحمر 3 1 0 2 3 9 -6 3 4 أوليمبياكوس 3 0 1 2 5 8 -3 1

المجموعة الثالثة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 مانشستر سيتي 3 3 0 0 10 1 +9 9 2 دينامو زغرب 3 1 1 1 6 4 +2 4 3 شاختار دونيتسك 3 1 1 1 4 6 -2 4 4 أتالانتا 3 0 0 3 2 11 -9 0

المجموعة الرابعة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 يوفنتوس 3 2 1 0 7 3 +4 7 2 أتلتيكو مدريد 3 2 1 0 5 2 +3 7 3 لوكوموتيف موسكو 3 1 0 2 3 5 -2 3 4 باير ليفركوزن 3 0 0 3 1 6 -5 0

المجموعة الخامسة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 نابولي 3 2 1 0 5 2 +3 7 2 ليفربول 3 2 0 1 8 6 +2 6 3 سالزبورج 3 1 0 2 11 9 +2 3 4 خينك 3 0 1 2 3 10 -7 1

المجموعة السادسة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 برشلونة 3 2 1 0 4 2 +2 7 2 الإنتر 3 1 1 1 4 3 +1 4 3 بوروسيا دورتموند 3 1 1 1 2 2 0 4 4 سلافيا براج 3 0 1 2 2 5 -3 1

المجموعة السابعة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 لايبزيج 3 2 0 1 4 4 0 6 2 زينيت سان بطرسبرج 3 1 1 1 5 4 +1 4 3 ليون 3 1 1 1 4 3 +1 4 4 بنفيكا 3 1 0 2 4 6 -2 3