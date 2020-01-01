ما هي أزمة مهند عسيري مع جماهير الأهلي؟ وما هي العقوبة التي وقعت عليه؟

تعرض مهاجم الأهلي مهند عسيري لانتقادات لاذعة من الجماهير وصلت حتى المطالبة برحيله بعد ظهوره في مقطع فيديو مع هتان باهبري، فما سبب الأزمة؟

أحمد رضوان | تويتر

في عشية يوم أمس السبت 18 أبريل 2020 ميلاديًا الموافق 26 شعبان 1441 هجريًا، ظهر مهاجم الأهلي مهند عسيري في مقطع فيديو مع زميله في المنتخب السعودي هتان باهبري لا عب نادي الهلال ، وتبادلا الحديث في كرة القدم وخارجها.

أثار هذا المقطع حفيظة بل وغضب جماهير أهلي جدة في جميع أنحاء المملكة، ووصل الأمر إلى مطالبات البعض رحيل اللاعب من قلعة الكؤوس، وذلك بعد نشر جزء من الحديث عبر المواقع.

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اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي وتعدى الأمر كل ذلك، حيث خرجت حملات منظمة تطالب بطرد اللاعب "على حد تعبيرهم"، وتم تدشين وسم على تويتر يطالب بهذا الأمر.

فماذا قال مهند عسيري لهتان باهبري في هذا المقطع؟ وماذا كان رد فعل إدارة الأهلي ؟ هذا ما سنتعرف عليه في هذا التقرير.

أخبار الأهلي اليوم | مهند عسيري يتمنى ضم هذا اللاعب من الهلال

ماذا قال مهند عسيري لهتان باهبري في مقطع الفيديو؟

يمكننا تقسيم مقطع الفيديو الذي جمع مهند عسيري بهتان باهبري إلى قسمين، قسم انتشر كالنار في الهشيم وأثار غضب جماهير الأهلي ، وقسم آخر لم يلق نفس الانتشار وقد يهدئ من غضب أنصار الأخضر.

المقطع الأول الذي انتشر عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أثنى فيه عسيري على اختيار باهبري الانضمام للزعيم قائلاً: "أحسنت الاختيار بالانضمام للهلال، لأنه نادٍ كبير، ودائمًا ما يحقق البطولات".

المقطع الثاني رد فيه هتان قائلاً: "هذا الشيء الذي كنت أطمح إليه، فأنا كلاعب أريد أن يكتب اسمي بجانب الإنجازات التي سأحققها ويقال إنني من مدينة جدة".

رد مهند عسيري على هتان باهبري وقال له: "كنت أود أن تنضم للأهلي، لكن أتمنى حدوث ذلك في المستقبل إن شاء الله".

لماذا طالبت الجماهير بطرد مهند عسيري من الأهلي؟

بعد انتشار مقطع الفيديو الذي أثنى فيه مهند عسيري على قرار هتان باهبري الانضمام للهلال، وأثنى فيه على الزعيم نفسه قائلاً إنه فريق بطولات وسيحقق لك طموحك، ثارت الجماهير كما ذكرنا وطالبت بطرد مهاجم الأخضر.

اعتبر جمهور الأهلي حديث مهاجم فريقهم عن منافسهم في الدوري السعودي إهانة للفريق، فيما رأى البعض أن اللاعب لم يقصد الإهانة.

فقل أحد المتابعين كان عليك على الأقل احترام الفريق الذي ترتدي قمصيه، فيما قال آخر حديث مهند عسيري طبيعي، ففي أول موسم لهتان باهبري مع الهلال فاز بدوري أبطال آسيا الذي لم يحققه أي فريق في السعودية منذ سنواتٍ طويلة.

كيف رد مهند عسيري على هجوم جماهير الأهلي؟

بالطبع كان لحديث جماهير الأهلي على مهند عسيري أثر سلبي في نفسه، لكنه رد بطريقة لائقة عبر نفس الطريقة التي هوجم بها، وهو نشر فيديو على موقع التواصل الاجتماعي تويتر وضح فيه حقيقة ما يقصد.

وقال عسيري في الفيديو بعد تحية متابعيه: "الكثير فسر ما قيل في مقطع الفيديو الذي انتشر كما يحلو له، مدعيًا أنني استصغرت النادي الأهلي "، وبطريقة اعتراضية رد: "لا، الأهلي كبير مهما قيل".

وأضاف: "أحدهم قال إنني ألمح إلى رغبتي في الرحيل للهلال"، وكان رده في هذه النقطة: "إذا كنت أرغب في الذهاب لنادي الهلال كان من الممكن أن أفعل ذلك منذ 3 سنوات، لكنني قررت البقاء".

واستطرد: "كان على ناشر المقطع أن يكمله حتى آخره، فسيجد أنني قلت لهتان باهبري أتمنى أن تأتي إلى الأهلي "، واختتم قائلاً: "النادي الأهلي كبير بجمهوره الذي تجمعني به علاقة طيبة، وإذا كان هناك من يريد في تصفية الحسابات معي أنصحه ألا يحاول الوقيعة بيني وبين الجماهير".

لماذا عاقبت إدارة الأهلي مهند عسيري؟ وما هي العقوبة؟

تحركت إدارة الأهلي سريعًا ووقعت عقوبة على مهند عسيري بعد انتشار مقطع الفيديو الذي جمعه بهتان باهبري، لكن هذه العقوبة لم تكن بسبب ما قيل في الفيديو!

أصدرت الإدارة قرارًا بخصم 150 ألف ريال سعودي من راتب اللاعب، وجاء ذلك بسبب قيام اللاعب بمخالفة اللائحة الداخلية للنادي وظهوره على مواقع التواصل الاجتماعي دون علم الإدارة بشكلٍ مسبق.