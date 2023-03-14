مهمة خاصة .. "فورمولا 1" يخطف كريستيانو رونالدو

إن لم يكن سفيرًا للسعودية للترويج لملف استضافتها لكأس العالم 2030، فهناك مهام أخرى لرونالدو

يبدو أن هناك مهمة جديدة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بموجب العقد الذي وقعه مع نادي النصر السعودي خلال الميركاتو الشتوي الماضي، خاصة بسباق "فورمولا 1".

الدون وقع العقد الأكبر في مسيرته الكروية مع العالمي، يتقاضى بموجبه 170 مليون جنيه إسترليني، ليكون اللاعب الأعلى أجرًا في العالم حاليًا.

تقارير تحدثت وقتها أن العقد ليس كرويًا فقط، إنما سيكون صاروخ ماديرا بمثابة سفير المملكة العربية السعودية أمام العالم، لكن لم يتم الحديث عن هذا الأمر بشكل علني بعد، بل أن النصر نفى أن يكون لرونالدو دخل بالترويج لملف استضافة السعودية لكأس العالم 2030م.

لكن إن لم تكن ستستفيد منه السعودية في الترويج لملف المونديال، فإنه سيلعب دورًا خاصًا في سباق "فورمولا 1"، فوفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية فإنه من المتوقع أن يحضر رونالدو لسباق الجائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1، والمقرر إقامته في 19 من مارس الجاري.

وأوضحت الصحيفة أن حضور الدون لهذا الحدث يأتي بموجب بعض البنود في عقده الموقع مع النصر، كما حضر نزال الحقيقة، في موسم الدرعية، بين الملاكمين العالميين الأمريكي جيك بول والبريطاني تومي فيوري.

جدير بالذكر أن رونالدو شارك الليلة في فوز النصر أمام أبها بثلاثية مقابل هدف وحيد، ليصعد لنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.